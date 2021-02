Blanes censa i regularitza 56 colònies de gats a la ciutat

Ara fa un any i mig, l'Ajuntament de Blanes firmava un acord amb l'entitat Sa Gatonera per tenir cura dels gats sense amo davant la proliferació d'aquests felins abandonats a tota la zona. Divuit mesos després, el consistori està satisfet amb els resultats aconseguits: s'han regularitzat 56 colònies de gats que compten amb el suport de 65 voluntaris, que es fan càrrec tant de l'alimentació dels animals com de mantenir l'indret net. A més, durant aquest temps s'han esterilitzat fins a 90 gats.

Cada colònia compta amb un màxim de quatre persones que tenen un carnet que els autoritza a fer-se càrrec de l'avituallament, una de les quals és la responsable de l'espai de manera coordinada amb la resta de voluntaris. Tots ells vetllen perquè els felins tinguin aigua i pinso; també renten les menjadores i retiren els aliments que hi puguin deixar els veïns perquè altres animals com les rates o les mosques no s'hi acostin. La idea és que aquests punts estiguin en bon estat i no provoquin males olors; de fet, ja es troben en zones amagades per tenir-ne un millor control.

Davant dels «excel·lents» resultats de la iniciativa, el govern municipal ha decidit renovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Sa Gatonera fins al 2023. Els donarà, a més, 3.000 euros més que l'última vegada: de 15.000 es passarà a 18.000 euros, perquè l'associació «pugui fer front a les responsabilitats que porta associades» i seguir endavant amb les tasques encomanades.