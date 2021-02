Confinar set dies abans de la primera onada podria haver salvat 20.000 vides

Un estudi liderat pel físic i catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Àlex Arenas apunta que si el confinament domiciliari de la ciutadania, que va entrar en vigor a la mitjanit del 15 de març, s'hagués decretat dies abans a l'Estat espanyol en la primera onada, el nombre de morts a causa del coronavirus hauria estat d'unes 5.000 persones.

D'aquesta manera, si tenim en compte que les defuncions a l'Estat per Covid-19 van augmentar a unes 28.000 durant la primera onada, l'estudi indica que que s'haurien pogut salvar més de 20.000 vides. La investigació liderada per Arenas es troba ara mateix en fase de prepublicació.

Es tracta d'una anàlisi retrospectiva de la primera onada de la pandèmia que de la mateixa manera també ha aribat a la conclusió que, per altra banda, si s'hagués actuat més tard i concretament s'hagués confinat a la població set dies després del 15 de març, les morts durant la primera onada de la Covid-19 a l'estat espanyol haurien estat unes 120.000.

Comportament proactiu

Entre les diverses conclusions a les quals ha arribat el treball també es mostra que el comportament de les persones es va avançar al confinament, amb l'adopció de mesures que encara no havien estat imposades. Segons sosté Arenas al seu compte de Twitter, els «temps són clau» en la pandèmia: «S'ha de ser proactiu sempre». A la mateixa plataforma, contra els atacs de certes persones que els titllen d'haver elaborat un estudi «molt fàcil de fer» per haver passat un any des de la primera onada, Arenas respon que ja a principis de març van comunicar al govern espanyol, en «contacte directe» amb Salvador Illa i Quim Torra, la necessitat de confinar a la població.