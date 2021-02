L'Estat denega la meitat de peticions d'ingrés mínim vital a Girona

L'Institut Nacional de la Seguretat Social a Girona ha rebut un total de 13.418 sol·licituds per a l'ingrés mínim vital a les comarques gironines, tot i que n'ha denegat la meitat (6.671), segons una resposta per escrit del govern de l'Estat. En canvi, només n'ha resolt favorablement 1.175, que, segons indiquen, han beneficiat 4.116 persones. La resta de peticions encara estan per resoldre.

El govern espanyol va aprovar l'ingrés mínim vital el passat mes de maig, amb l'objectiu de prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que no tenen prou recursos econòmics per cobrir les seves necessitats bàsiques. Els diners atorgats varien en funció dels ingressos de la persona i els membres de la família, però poden oscil·lar entre els 461 euros per a un adult que visqui sol i els 1.015 euros per a llars de cinc membres: dos adults i tres fills o bé tres adults i dos infants. A més, en el cas de les famílies monoparentals es garanteix una renda d'entre 700 i 977 euros.

Quan es va aprovar aquesta nova ajuda, el PSC de les comarques gironines va garantir que se'n podrien beneficiar unes 13.000 famílies a la demarcació. I, a hores d'ara, són exactament 13.418 les sol·licituds que ha rebut la Seguretat Social a la província per totes les vies -tant telemàtiques com presencials-, segons una resposta del Govern espanyol a la diputada del PP María Teresa Angulo. D'aquestes, assenyala el mateix escrit, se n'han denegat 6.671, mentre que 1.175 s'han resolt favorablement, tot donant lloc a 4.116 beneficiaris. Les 5.572 peticions restants, doncs, encara estan pendents de resoldre's. De fet, la diputada popular també havia preguntat al Govern a què es deu aquest retard i com pensa solucionar-lo, però la resposta és que «no és possible donar resposta a les qüestions plantejades». En aquest sentit, els sindicats ja fa temps que alerten de la manca de personal a les oficines de la Seguretat Social a Giron.

Després d'haver estat aprovat al mes de maig, per intentar ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia, les primeres sol·licituds es van poder començar a tramitar a partir del mes de juny. Tot i això, el gran volum de sol·licituds rebudes i la llarga llista de requisits que s'han de complir fan que, a hores d'ara, el nombre de peticions concedides sigui inferior a les expectatives creades, no només a la província de Girona sinó també al conjunt de l'Estat.

En el moment de fer-se pública l'aprovació de la mesura, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, la va qualificar de «mesura històrica» que determinava «el camí cap a la construcció d'una societat més justa, més equitativa i compromesa amb les persones que la formen». En aquest sentit, el màxim representant de l'Estat a Girona va subratllar que , per primera vegada, els habitants de les comarques gironines que es trobessin en dificultats «serioses» de subsistència obtindrien la garantia «que l'Estat els oferirà protecció efectiva». Bramon va concloure que «l'Ingrés Mínim Vital és, doncs, l'exemple clar del que han de representar les reformes estructurals per avançar en justícia social i per reduir la pobresa».