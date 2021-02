L'haixix i la marihuana són les drogues més comissades a Girona

El tràfic de drogues és un tema que preocupa a les autoritats i les comarques gironines no se salven d'aquest problema. Girona és terra de producció, de consum i també de tràfic de substàncies estupefaents.

Una mostra de la lluita contra el narcotràfic són les intervencions que realitzen els cossos policials desplegats al territori. Els Mossos porten a terme bona part dels comissos, però les forces policials de l'Estat a la província -Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera- també fan sovint grans operacions que suposen la intervenció de molts quilos de droga. A la frontera, per exemple, sobretot al pas de la Jonquera, els cossos policials desplegats allà intercepten enviaments de droga, sobretot d'haixix i marihuana, que han crescut en els darrers anys.

Una mostra d'aquest increment d'estupefaents que mouen els delinqüents que trafiquen o circulen per la província són les tones d'haixix comissades en només set anys per part de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera: un total de18,39 tones. Si es fa una anàlisi de les dades públiques del Ministeri de l'Interior, que abracen des del 2013 fins al 2019 -ja que encara no hi ha les dades de l'any passat-, es pot veure que hi ha una fluctuació en funció de l'any i això deriva dels operatius policials que es fan en terres gironines. D'aquest període, cal destacar les 6,75 tones d'haixix comissades en tot el 2016 i les 3,43 del 2013. L'any 2019, en canvi, va haver-hi una confiscació més baixa, amb 2,32 tones.

En el cas de Girona, bona part d'aquestes intervencions s'han realitzat a la zona fronterera. A la Jonquera, sobretot, les forces estatals han enxampat, per exemple, camions que procedien del sud d'Espanya i anaven carregats de fardells d'aquest estupefaent. Però també s'han localitzat quantitats elevades en operatius policials contra bandes de narcotraficants o, fins i tot, en bodegues d'autocars de línies regulars.

La marihuana s'ha convertit en la segona droga més intervinguda a la província en els últims set anys. La lluita contra el narcotràfic dels tres cossos policials estatals ha aconseguit decomissar fins a 8,11 tones. La quantitat més elevada d'aquesta droga es va intervenir l'any 2013, amb 3,4 tones. El segon període amb més activitat de comís va ser el 2019, amb 1,69 tones d'estupefaent.

Girona, «hort» de la marihuana

A les comarques gironines hi ha instal·lades el que els experts anomenen «indústries de la marihuana». Gairebé cada setmana s'informa d'una intervenció policial per part dels cossos desplegats a la província, unes operacions que serveixen sovint per desmantellar cultius de marihuana, sobretot en cases ocupades d'urbanitzacions on es punxa la llum i es conrea aquesta droga. La demarcació de Girona també té com a particularitat que és un lloc de pas de molts estupefaents, que procedeixen del sud d'Espanya i també de compradors estrangers -molts, francesos- que venen fins aquí a adquirir la mercaderia perquè al seu país el cost és molt més elevat.

Cocaïna i heroïna, de baixada

Hi ha altres drogues que també tenen presència a la província, però amb menors quantitats, o almenys això és el que reflecteixen les dades de decomisos. La cocaïna intervinguda a Girona per part dels tres cossos de seguretat anteriorment esmentats en els últims set anys és de 632,3 quilos. Cada cop se'n localitza menys. Això ho mostra, per exemple, com s'ha passat dels 337 quilos intervinguts el 2013 als 782 grams del 2019, segones les dades del Ministeri de l'Interior.

També hi ha una clara baixada amb els decomisos d'heroïna: 40,8 quilos en set anys. L'any amb més quilos intervinguts va ser el 2016, amb24 quilos. En canvi, el 2019 no es va arribar ni als 100 grams de substància intervinguda.

Més denúncies

Una altra dada a destacar és el nombre de denúncies que han rebut la Policia Nacional, Vigilància Duanera i Guàrdia Civil sobre tràfic de drogues. És un fet que ha anat creixent en els últims anys. Una mostra de la tendència és la comparativa entre els anys 2018 i el 2019. En aquest últim període es van recollir 614 denúncies i l'any anterior, 382. Això suposa un creixement de més del 60% de demandes. En canvi, les detencions no van créixer durant el 2019, sinó que van decaure un 6%, i se'n van realitzar 167, mentre que l'any anterior n'havien fet 180.