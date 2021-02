Llagostera exigeix a Endesa que posi solució als talls de llum

El ple de l'Ajuntament de Llagostera va aprovar per unanimitat, el passat 27 de gener, una moció presentada per l'equip de Govern (ERC i CUP-Alternativa per Llagostera) per reclamar a ENDESA que faci les inversions necessàries per millorar la xarxa elèctrica i exigir-li una solució immediata que posi fi als talls en el subministrament elèctric que pateixen les llars de la urbanització Selva Brava.

Fa setmanes que els veïns que hi viuen tenen deficiències en el servei, coincidint amb un pic de consum derivat de la primera onada de fred de l'hivern, un problema que representa una «angoixa continua» per tota la gent que hi viu.

El ple, a més, va aprovar reclamar a l'empresa Rec Madral que faci les millores necessàries per garantir l'abastament d'aigua potable tant en aquesta mateixa zona, la Selva Brava, com també al conjunt de cases Font Bona, que fa anys que pateixen talls a causa de nombroses rebentades i fuites que afecten les canonades, deixant sense aigua durant hores els habitatges i malmetent els camins públics per on passen aquests conductes.

El Govern municipal també es van comprometre a posar en coneixement de la situació al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat perquè iniciï, si ho creu convenient, els procediments sancionadors corresponents. Alhora, va declarar l'energia com «un servei essencial i universal» i, per això, demana que «la xarxa es gestioni des dels organismes públics» per assegurar «la justícia i solidaritat energètica entre ciutadans» i evitar situacions com les viscudes.