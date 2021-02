Marc Ribas cuina en directe en l'edició «en línia» del Fiporc

El mediàtic cuiner i presentador de televisió Marc Ribas va ser el convidat especial ahir de l'edició «en línia» de la fira gastronòmica de Riudellots de la Selva dedicada al porc, Fiporc. El protagonista va cuinar un plat la recepta del qual es podia seguir des de casa. L'alcaldessa, Montserrat Roura, va destacar la importància del sector carni «com un dels principals motors del país».

Un carpaccio de peus de porc i un arròs amb salsitxes, costella i camagrocs. Aquest va ser el plat que va cuinar Ribas, que va animar els espectadors a compartir els plans a les xarxes socials. Entre tots els participants se sortejava un lot de productes locals.

Fiporc va néixer el 204 amb la voluntat de consolidar-se com a fira temàtica de referència a Catalunya, posant en valor el porc.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va assenyalar que des de l'ens supramunicipal «ens complau continuar col·laborant amb Fiporc, iniciativa que posa en relleu la tasca d'un sector tan essencial com és el del bestiar porcí».

Un «motor econòmic»

L'alcaldessa va recordar que el sector del porc és un dels motors econòmics de Catalunya. Va agrair a les empreses i patrocinador que han fet possible aquesta nova edició que, marcada per la pandèmia, es va haver de celebrar telemàticament.

La programació va incloure una demostració de l'especejament del porc per explicar cada una de les parts que s'aprofiten d'aquest animal per elaborar carns i embotits. Per finalitzar, el regidor Josep Santamaria va elaborar una coca de greixons.