Sant Joan de les Abadesses controlarà la recollida selectiva

Els santjoanins estan rebent nous cubells de matèria orgànica i de rebuig que els identifiquen com a usuaris del servei de recollida selectiva, i a través dels quals l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès podran identificar quins veïns en fan un millor ús. Llavors, un sistema informàtic rebrà les dades amb la freqüència amb què els veïns generen rebuig o matèria orgànica, i això permetrà calcular la taxa que cada llar haurà de pagar. El càlcul es farà sobre la base d'una part fixa per tots els vilatans i una de variable que serà més alta com més rebuig es generi, o bé més baixa si el què es genera és matèria orgànica. La nova taxa, que caldrà aprovar en les ordenances municipals, s'aplicarà a partir de l'any vinent.

Els dos cubells els entreguen un grup d'informadors que van domicili per domicili explicant com funcionarà el nou sistema, resolent dubtes i entregant també un tríptic informatiu. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Tallant, assenyala que aquests propers mesos serviran per «aclarir dubtes i veure les diferents casuístiques del municipi», sobretot pel que fa a masies o residències de cap de setmana.

Un cop superat aquest període inicial, es faran simulacions de la factura als veïns. Aquest nou pas endavant en l'aplicació de la recollida selectiva a Sant Joan servirà sobretot «per seguir conscienciant de la necessitat de seguir reciclant», segons l'Ajuntament. La dada de reciclatge al municipi és del 70%, el doble que la mitjana a la comarca.