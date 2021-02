Suport emocional a través de la pantalla per afrontar el dia a dia de la pandèmia

Almenys una quarantena de metges gironins han rebut atenció psicològica des de l'inici de la pandèmia per part del servei de teleassistència de la Fundació Galatea. El servei està dirigit als professionals de la salut i l'àmbit social en situació de patiment emocional per la crisi sanitària de la covid-19 i s'ofereix gratuïtament de dilluns a divendres en horari continuat de matí i tarda.

El Col·legi de Metges de Girona n'ha fet difusió durant tot aquest període, ja que en destaca el fet que «dona resposta i acompanyament, amb motiu de la pandèmia, a preocupacions i pors dels professionals, que es manifesten sovint amb ansietat, estrès, angoixa i, fins i tot, depressió».

El servei, impulsat per la Fundació «la Caixa», s'ofereix per videoconferència, amb sessions d'entre 20 i 30 minuts i entre el 16 de març i el 31 de desembre de 2020 es van atendre 984 usuaris a tot Catalunya i es van efectuar 3.720 intervencions. Una xarxa de 42 psicòlegs s'encarrega d'atendre les consultes i els professionals que han utilitzat el servei des de la seva posada en marxa han valorat la qualitat i la utilitat de l'assistència amb un 4,8 de mitjana, en una escala de l'1 al 5. Després de l'èxit, el servei s'allargarà fins al 30 de juny.

Dels 840 usuaris que han declarat la població on viuen, 39 són professionals de la salut de la província de Girona (4,6%), dels quals, setze són metges que viuen a Girona (1,9%). Des d'una Unitat d'Acollida, es deriva el professional en situació de patiment emocional als diferents experts (psicòlegs i psicoterapeutes) de la Fundació Galatea que hi connecten a través de la plataforma d'atenció virtual (o per telèfon si no fos possible l'accés).

De les setze demandes que s'han fet des de la ciutat de Girona, en destaquen nou causes diferents.

Destaquen l'ansietat i insomni

El patiment emocional, l'ansietat, l'insomni i l'estrès són els símptomes més habituals, tot i que també destaquen dificultats relacionades amb l'àmbit laboral, com ara la sobrecàrrega de feina. D'altra banda, també s'han assistit professionals gironins que pateixen risc de contagi propi i als altres, aïllament, reaparició de símptomes, símptomes persistents i conflictes personals, entre altres aspectes.

El director i psicòleg de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, ha afirmat recentment que «els professionals de la salut tenen un fort compromís professional i social. Treballen diàriament amb un elevat nivell d'autoexigència i conviuen amb grans pressions, la qual cosa al final pot afectar el seu estat anímic i el seu equilibri psicoemocional. Paradoxalment, sovint els costa atendre a la seva pròpia salut i demanar ajuda, perquè han estat formats per ajudar als altres», concreta.

Respecte a l'àmbit català, des del mes de març fins al febrer 590 usuaris de Catalunya han rebut l'alta, fet que representa gairebé el 70% del total de professionals assistits.

Uns 220 metges assistencials que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics) s'han apuntat a la llista del Col·legi de Metges de Girona perquè el Departament de Salut els tingui en compte per a la campanya de vacunació enfrontde la covid-19. La gran majoria ja s'estan vacunant o ja han estat citats per a vacunar-se. Segons el compromís de Salut, i si l'entrega de dosis segueix el seu curs, estaran vacunats abans que finalitzi el març. Van començar per l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i el Gironès i falta el Baix Empordà i la Selva.

El Col·legi de Metges de Girona i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va engegar aquesta iniciativa per poder definir el nombre de metges i metgesses que presten serveis assistencials al sector privat i perquè tots els professionals puguin estar vacunats enfront de la covid-19, d'acord amb la priorització establerta en el pla dissenyat pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes.

En els pròxims dies el COMG també canalitzarà un llistat de treballadors de centres mèdics (personal administratiu i auxiliar) perquè Salut els tingui en compte per a la vacunació.

Manifest per a l'equitat

D'altra banda, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), amb el suport de l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), ha fet públic el manifest Vacunes: un bé públic universal, en el qual demana als governs i organitzacions internacionals que estableixin i apliquin els mecanismes legals que, respectant el principi bàsic de la propietat intel·lectual, facin possible que millori substancialment la capacitat de producció i distribució de les vacunes per a la covid-19.

En aquest manifest, el CCMC dona suport a la Vaccine Equity Declaration impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta iniciativa fa una crida a governs, companyies farmacèutiques, agències reguladores i líders mundials perquè uneixin esforços per accelerar la distribució de vacunes de manera equitativa a tot el món, especialment entre el personal sanitari. El COMG demana més col·laboració.