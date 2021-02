La vacuna fa disminuir les morts en residències a menys del 15 per cent

Els experts del grup Biologia Computacional (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van informar ahir que ja es nota l'efecte de la vacunació en les residències de gent gran, amb una reducció «molt forta»de defuncions i hospitalitzacions.

El nombre de defuncions en les residències ha representat, des de l'inici de la pandèmia, entre el 30 i el 40% del total, però ara està en el 15% i «baixant ràpidament», unes dades que els investigadors de la Politècnica han comprovat que «són fiables i consolidades», i que «és gairebé impossible que sigui una fluctuació, és una baixada real i forta». «Això vol dir una reducció consolidada del 50 %», han estimat, i «el mateix tipus de reducció es veu en l'ocupació hospitalària».

Així ho va explicar la investigadora del grup Biocomsc de la UPC Clara Prats a RAC1, sobre un dels informes que han elaborat per a la Comissió Europea. «Veiem que la vacunació està essent efectiva i que, en aquests entorns on s'ha patit tantíssim, estan arribant les bones notícies», va afirmar. Prats va assenyalar que la caiguda en picat de les hospitalitzacions, primer, i de la mortalitat, després, va començar a veure's cap al 20 de gener, quan el 70% dels residents havia rebut la primera dosi de la vacuna, ja que és una quantitat «prou gran».

Abans de la vacunació massiva en residències, realitzada entre gener i febrer, s'hospitalitzava al 8% dels ancians per les greus afectacions en la seva salut causades per la Covid-19, i ara aquest percentatge està per sota del 4%. A més, els experts de la UPC esperen que continuï baixant. «No hi ha un altre factor que pugui explicar aquests descensos tan ràpids que no sigui la vacunació», consideren.

D'altra banda apunten, però, que «no és segur que la vacunació disminueixi els casos [de contagi] en les residències», ja que les diferències no són «prou significatives per garantir efecte». Tanmateix, els experts especulen que, tot i que la incidència de la malaltia ha baixat durant aquesta tercera onada en aquests centres, «podria ser que els casos greus s'hagin transformat en lleus o asimptomàtics, i que ara no es detectin com abans». Tot i això, sí que asseguren que «és clar» que els efectes de les vacunes han previngut casos greus.

La UPC farà públic pròximament un informe amb totes les dades dels efectes de la campanya de vacunació de la Covid-19 a Catalunya a la Comissió Europea, segons van anunciar ahir.