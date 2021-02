Banyoles compra tres habitatges més per destinar-los a lloguer social

Banyoles ha comprat tres habitatges més per destinar-los a lloguer social. A l'hora d'adquirir-los, el consistori ha exercit el dret de tanteig i retracte (que permet que l'Ajuntament tingui preferència a l'hora de comprar aquells pisos i cases procedents d'execucions hipotecàries). Amb aquests tres habitatges, la borsa de lloguer municipal de Banyoles ja compta amb trenta pisos i cases. D'aquests, set s'han comprat a través del tanteig i retracte. En total, l'Ajuntament ha invertit gairebé 100.000 euros per adquirir habitatges i destinar-los a col·lectius desafavorits. El consistori ha rebut una subvenció de 41.000 euros de la Diputació per fer-ho, que es complementa amb una altra de 13.000 euros per arranjar uns dels habitatges.

L'Ajuntament de Banyoles ha comprat els tres nous habitatges al municipi exercint el dret de tanteig i retracte, d'acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d'habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Els habitatges es destinaran ara a polítiques socials.

Amb aquests habitatges, la borsa d'habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges. D'aquests, onze són de protecció oficial; dotze es gestionen des de la borsa per al lloguer social, i els set restants són de titularitat municipal (que l'Ajuntament ha adquirit a través del tanteig i retracte).

En total, el consistori ha invertit 99.709,45 euros en la compra d'habitatges per a polítiques socials. Per a aquestes adquisicions, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona, que es complementa amb una altra ajuda de 13.000 euros destinada a arranjar un d'aquests habitatges.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que "l'Ajuntament té la voluntat de seguir comprant i arreglant habitatges per destinar-los a polítiques socials".

En paral·lel, l'Oficina Municipal d'Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent.