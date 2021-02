Els Bombers treballen de mitjana en 20 incendis de vehicles cada mes a Girona

Els Bombers actuen cada mes, de mitjana, en una vintena d'incendis de vehicles a les comarques gironines. Durant l'any 2020 van treballar en 245 serveis d'aquesta tipologia, segons les dades provisionals aportades des del cos d'emergències.

Això no significa que cremessin fins a 245 vehicles a la Regió d'Emergències de Girona, sinó que el cos d'extinció d'incendis va fer una actuació on n'hi havia almenys un en flames. Les dades tampoc inclouen els vehicles que van acabar cremats a conseqüència d'un accident de trànsit.

L'any 2020 es va tancar amb menys serveis (245) que el 2019, que va acabar amb 269 incendis. El cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, destaca que amb el tema dels incendis de vehicles no es pot parlar de tendències i afirma que són un tipus de serveis habituals que varien d'un any a l'altre, però amb poca diferència de nombre de fets.

Jordi Martín recorda que s'enfronten a incendis de vehicles de tota mena. Poden anar «des d'un accident o avaria» fins a vehicles que estan estacionats. «Aquí no podem dir que hi hagi una causa majoritària, perquè podem tenir des d'una bretolada fins a les de component accidental, com un mal funcionament d'un cotxe, una fuita o focs provocats», assenyala.

Les comarques amb més focs

Per comarques, s'ha de destacar que la Selva i l'Alt Empordà encapçalen les zones amb més incendis d'aquest tipus durant el 2020, amb 66 i 65 serveis, respectivament. El tercer lloc amb més activitat dels Bombers va ser el Gironès, amb 48 actuacions. En canvi, la zona amb menys actuacions es va focalitzar en el Pla de l'Estany, amb cinc casos.

De casos remarcables del 2020 n'hi ha diversos. Per exemple, l'octubre passat, un incendi va destrossar sis cotxes aparcats a l'aparcament del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols. Al juliol, a la zona d'estacionament de l'Arbreda de Palamós, un altre foc va causar afectacions en cinc vehicles.

Però no tots es van produir en aparcaments exteriors. A la ciutat de Girona, per exemple, el mes de maig passat un foc en un aparcament soterrat d'un edifici de Montjuïc va calcinar dos cotxes, en va afectar parcialment set i també una moto. Al desembre, un nou incendi va obligar a mobilitzar els Bombers, en aquest cas al dipòsit municipal de Caldes de Malavella, on van cremar quatre vehicles que estaven aparcats en filera.

També hi va haver incendis «sota sospita», durant el 2020. A Vidreres, al febrer, es va produir una onada de focs de vehicles a la urbanització d'Aiguaviva Park. En un sol mes en van cremar deu que estaven aparcats i es va sospitar en tot moment que els focs eren intencionats, però no han transcendit detencions.

Els Bombers estan habituats a apagar aquest tipus d'incendis, però sovint els ciutadans els veiem com a espectaculars, ja que a vegades no crema un sol vehicle, sinó que les flames s'estenen per la resta de cotxes del costat o, fins i tot, causen afectacions a façanes, entre d'altres. El cap de la Regió d'Emergències de Girona recorda que aquesta ràpida propagació es deu al fet que els vehicles, tot i que amb els anys «han millorat molt els teixits, els tabliers... no treu que tenen molts components de plàstic, i també hi ha combustible que s'acaba estenent i pot ser el problema».

Aigua i escuma per sufocar-los

Per poder lluitar contra aquests focs, el que fan els Bombers és «una maniobra molt senzilla»: «Cal combinar el refredament de la xapa i la sufocació del foc, i per això fem combinació d'aigua i escuma», afirma Martín.

Martín recorda que, fins ara, aquesta és la manera que tenen per apagar les flames d'un vehicle de gasoil i benzina. Però des de no fa gaire temps, alguns dels vehicles que pateixen incendis funcionen amb gas, electricitat o són híbrids. Això ha obligat els Bombers a reciclar-se i conèixer els models i les seves característiques, per evitar ensurts.

Si bé no estan encara detectant gaires incendis en aquests vehicles, Martín afirma que als Bombers se'ls ha obert «un nou món i ens cal tenir en compte els riscos». Tot i això, diu que molts dels vehicles ja compten amb marques, com passava al principi dels airbags, que mostren on han d'actuar.