Llevantada amb fort onatge, vent i pluja de fang

Les comarques gironines es troba sota un episodi de llevantada que ja va començar ahir i que avui, s'està reproduint amb fort onatge, vent i pluja de fang.





Bon dia. Iniciem setmana a Palamós amb una llevantada. Temperatura suau de 13,8ºC a les 09:00h amb vent moderat de llevant. Alguns ruixats al migdia. https://t.co/BWvO1QIURr — Méteo Palamós (@meteopalamos_) February 22, 2021

32,1 Setcases-Ulldeter

21,7 litres a Molló

11,5 litres Sant Pau de Segúries

8,8 litres a Núria

8,2 litres a Meranges

6,6 litre a Olot

5,6 litres a Puigcerdà

5,3 litres a Darnius

5,2 a la Vall d'en Bas

0,9 litres a Girona

Una mica de sorra acumulada al passeig de Blanes - aj.Blanes

Dimecres, canvi de temps

El Servei Meteorològic de Catalunya té un avís perI és que en molts punts de la costa les onades poden superar els 2,5 metres d'altura. Un fet que ja s'està produint en bona part de laUna mostra del moviment marítim és un pic d'onada de prop de 8,5 metres que s'ha registrat cap a les tres de la matinada a la boia de Ports de l'Estat del cap de Begur.El moviment marítim s'està notant en molts punts, una mostra per exemple és el següent vídeo deAquesta llevantada també porta pluges, que poden caure arreu del territori i que en aquest cas, van acompanyades de. Al Pirineu, la pluja en punts elevats s'ha convertit en neu,Fins a dos quarts d'onze del matí, aquests eren els registres més destacats ded'avui, sobretot centrades al Ripollès i la Garrotxa:Malgrat el temporal, encara no es registrenTot i això, aL'ajuntament també destaca que com passa per cada temporal de llevant, que la mar arrossega dalt del passeig sorra i aigua, entre ahir i avui la quantitat ha estat molt minsa, i només s'ha detectat en alguns dels trams al llarg del litoral De totes maneres, l'empresa que es fa càrrec del servei de recollida i neteja a la població de Blanes, Nora, està fent vigilància constant per si s'hagués d'actuar.Fins demà està previst que hi ha hagi temps inestable a la província. A partir de dimecres pugen les temperatures i el sol tornaria a lluir a bona part del territori gironí.