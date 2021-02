Baixen un 23% els delictes a les comarques gironines durant el 2020

Els delictes han baixat un 23% a les comarques gironines durant el 2020. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, l'any passat la demarcació en va registrar 34.769 (una xifra molt per sota dels 45.249 del 2019). El motiu d'aquesta davallada no és cap altre que la pandèmia del coronavirus. Perquè primer el confinament, i després les restriccions -aquí, sobretot el toc de queda- s'han traduït en menys mobilitat i gent al carrer. I això també vol dir menys delictes.

Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat -aquí, se supera el 30%- són els robatoris, furts i lesions. També hi ha hagut menys delictes sexuals (230 davant 310 del 2019).

Per municipis, a Lloret de Mar és on els delictes cauen més, però per contra, a Olot es mantenen quasi invariables.