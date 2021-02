Calonge deixa de tenir servei de policia a la nit per les protestes

Calonge i Sant Antoni s'han quedat sense servei de la Policia Local durant les nits. Això ja va començar a produir-se la setmana passada i és una conseqüència més de les protestes de la plantilla. Els membres del cos policial porten un parell de setmanes sense fer hores extres com a protesta per «l'excés d'hores» que, segons el sindicat CSIF, realitzen els seus efectius.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni , segons fonts municipals, «ha decidit prioritzar i cobrir els torns de dia» i, per tant, les nits queden descobertes. A efectes per la ciutadania, això suposa que aquella persona que truqui a la Policia Local per una emergència durant el torn de nits, sí que hi troba un agent del cos que li respon el telèfon. Però aquest no pot donar resposta al requeriment amb patrulles del cos local de policia, sinó que deriva la incidència als Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta situació de moment no té data de retorn i, per tant, es mantindrà, segurament fins que hi hagi un acord entre plantilla i Ajuntament.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va denunciar la setmana passada que els agents locals fan 40 hores setmanals i això representa cinc més que la resta de treballadors municipals. Unes hores que no cobren com a ampliació de jornada.

Fonts del CSIF asseguren que hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament, que hi ha bona predisposició però que no comptaven amb tota la informació sobre la problemàtica. Esperen que en els pròxims dies hi pugui haver futures trobades i pugui acabar amb una solució, que passa, com denuncia el sindicat, perquè puguin cobrar el que pertoca als policies locals de Calonge i Sant Antoni.

La situació de Calonge també posa de manifest la falta de personal, segons els sindicats. Recorden que en breu hi haurà dues jubilacions i que la solució, segons denuncia el CSIF, serà col·locar personal interí, que al seu parer fa baixar la qualitat del servei.