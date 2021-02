Els centres comercials demanen la seva reobertura «immediata»

L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) va demanar ahir a la Generalitat la «immediata» reobertura del seu sector, que viu una situació que considera «dramàtica», davant el risc de la pèrdua de 15.000 llocs de treball a Catalunya.

Des de l'AECC van criticar en un comunicat la «discriminació» que pateixen els comerciants situats en centres comercials, ja que porten tancats «més de la meitat dels dies hàbils a Catalunya», des que es decretés l'estat d'alarma el passat mes de març.

En concret, dels 306 dies potencialment hàbils per a l'activitat comercial fins al passat 21 de febrer, els centres i parcs comercials han estat tancats 153 dies, segons l'AECC, la qual cosa suposa dos mesos més que les grans superfícies i tres més que la resta de comerç.

Per aquest motiu, i per evitar «agreujar aquesta situació discriminatòria», des de l'associació van demanara la Generalitat reobrir els centres, ja que són «espais segurs». «Estem en un moment crític per evitar una catàstrofe, ja que el dany econòmic i patrimonial que s'està causant al sector podria portar-nos a una destrucció del teixit comercial de Catalunya, que trigaria anys a recuperar-se i al tancament de molts establiments, amb la consegüent pèrdua d'ocupació», va explicar el president de l'AECC, Eduardo Ceballos.

Ceballos va afegir que la situació «és a punt de ser dramàtica», i encara que destaca que qualsevol ajuda que pugui habilitar la Generalitat és ben rebuda pel sector, va explicar quina és la que considera millor: «Permetre'ns tornar a obrir, és urgent i prioritari que puguem aixecar la persiana».