Demanen la gratuïtat del túnel del Cadí per a habitants i empreses del Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès reclama la gratuïtat del túnel del Cadí per a habitants i empreses de la comarca. L'entitat ha enviat una carta a la direcció de la concessionària, Túnels de Barcelona i Cadí, SA, i al conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, sol·licitant l'avantatge. "Ens troben en inferioritat de condicions a l'hora de prestar servei en un territori que no deixa de ser dins la província", justifica el president de l'ens, Joaquim Colomer, a la carta. Recorda la "sotragada" econòmica que va suposar el túnel per a moltes empreses que fins llavors servien la Cerdanya, l'Alt Urgell i Andorra". Hi afegeix que per fer de la comarca un territori "competitiu" cal "disposar de bones vies de comunicació".

El reclam es va consensuar en una reunió de la taula sectorial per a la reactivació econòmica en l'àmbit dels transports, empresaris de la logística i la missatgeria. Els empresaris van posar de manifest el "greuge" que els hi comporta no disposar de la gratuïtat del túnel del Cadí, un fet del qual sí que gaudeixen al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell.

Per aquesta raó, en la petició el Consell Comarcal recorda els "lligams històrics innegables" entre el Ripollès i la Cerdanya, i com amb l'obertura del túnel del Cadí a les empreses del Ripollès "els va passar a resultar impossible competir amb empreses del Berguedà i el Bages, que veien com se'ls obria un nou mercat".