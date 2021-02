Una dona de 70 anys resulta intoxicada de caràcter lleu en un incendi a casa seva

Una dona va resultar intoxicada de caràcter lleu per fum arran d'un incendi a casa seva. Els Bombers s'hi van desplaçar amb cinc dotacions i amb poca estona van tenir el foc extingit.

El succés es va desencadenar cap a dos quarts de dotze del migdia en una casa de l'avinguda Amical de Mauthausen del barri de Fontajau, a Girona.

Les flames van produir-se en una de les habitacions de l'immoble, els Bombers van sufocar el foc i finalment l'afectació es va centrar en uns matalassos que hi havia amuntegats en l'estança afectada. Els efectius també van realitzar tasques de ventilació de la casa. El SEM, per la seva banda, va atendre una dona que havia patit una intoxicació per fum. Segons els Bombers, el SEM finalment la va atendre in situ i no va ser necessària la seva evacuació. La Policia Municipal de Girona també es va desplaçar fins al lloc dels fets.