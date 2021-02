La Intersindical denuncia que la mútua no reconeix la COVID-19 com a malaltia

La Intersindical-CSC ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball contra l'empresa MC Mutual, que és la responsable de les contingències professionals de l'Institut Català de la Salut.

Denuncien que MC Mutual està fent «cas omís» de la normativa que deriva de l'article 6 del Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, conforme la qual les baixes per SARS-CoV-2 s'haurien de considerar contingències professionals. D'aquesta manera, des del sindicat consideren que «s'estan vulnerant els drets laborals del personal de Gestió i Serveis que treballa tant a l'Hospital Dr. Josep Trueta com a la Gerència Territorial d'Atenció Primària de Girona».

Per aquest motiu, els representants dels treballadors exigeixen «que s'esmeni aquesta mala praxi de MC Mutual i que qualsevol baixa laboral per haver contret el virus SARS-CoV-2 sigui considerada com a malaltia professional, amb els efectes temporals retroactius que correspongui, a efecte de les prestacions futures corresponents en cas de seqüeles», conclouen.

Altres sindicats, com Comissions Obreres, també han reclamat recentment el reconeixement de la covid-19 com a malaltia professional no només es limiti al personal sanitari o sociosanitari. En un comunicat, el sindicat ha condemnat que es deixi fora de la regulació treballadors de serveis essencials com la neteja, la se?guretat, serveis funeraris i auxiliars de centres sanitaris i sociosanitaris, així com els d'ajuda a domicili.

El sindicat considera que tots aquests col·lectius han estat «a primeríssima línia» davant la pandèmia des del principi i pateixen els mateixos riscos que el personal sanitari en l'exercici de les seves funcions. Per tot plegat, exigeixen tenir el mateix reconeixement.