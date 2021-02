L'Estat vol reactivar la millora de l'N-260 però diu que troba «moltes dificultats»

El Govern de l'Estat diu que vol reactivar el projecte per convertir l'N-260 entre Besalú i Figueres en l'autovia A-26, però que s'està trobant «amb moltes dificultats», especialment en el tram Besalú-Cabanelles, perquè el projecte porta suspès des de l'any 2010. De fet, l'any 2006 ja s'havia aprovat una declaració d'impacte ambiental sobre el tram, però amb l'aturada del projecte va caducar i s'haurà de començar de nou. Ara, segons consta en una resposta del Govern espanyol al diputat gironí del PDeCAT, Sergi Miquel, la voluntat és reactivar-ho, però Miquel no ho veu massa clar i assegura que «repreguntaran» per tal d'obtenir un calendari concret.

El tram Figueres-Besalú s'engloba dins de l'Eix Pirinenc, que, tal com el seu nom indica, va des de Portbou fins a Aragó seguint el recorregut dels Pirineus. Es tracta de la N-260, una carretera de titularitat de l'Estat amb un elevat índex de sinistralitat que des de fa anys està previst que s'hagi de convertir en l'autovia A-26. De moment, però, només s'ha convertit en autovia el tram Besalú-Olot. El recorregut de Figueres-Besalú està encallat des de fa més d'una dècada, i s'ha convertit en una de les grans infraestructures de l'Estat pendent a les comarques gironines.

En la resposta que el Govern estatal ha donat a Miquel, l'executiu espanyol afirma que l'autovia -A26 «serà una alternativa de gran capacitat i de millor seguretat viària a l'N-260». I mostra la seva predisposició a reactivar el projecte, però adverteix que no serà fàcil. En el tram que va de Besalú a Cabanelles, l'executiu assegura que està «treballant per reactivar la redacció del projecte i la seva tramitació ambiental», però assegura que s'està trobant «amb moltes dificultats», ja que el projecte està aturat des de 2010, és a dir, ja fa més d'una dècada. Pel que fa al recorregut entre Cabanelles i Figueres, assenyala que s'haurà de licitar un contracte de serveis per redactar un nou estudi informatiu d'acord amb el projecte per augmentar la capacitat de la variant de Figueres (N-II), que, segons recorda el Govern en la resposta escrita, actualment es troba en procés de redacció «i suposarà una millora de la mobilitat» a tot l'entorn de la capital alt-empordanesa.

Però malgrat aquesta declaració de bones intencions, Sergi Miquel s'ho pren amb escepticisme. De fet, es tracta d'un projecte que llargament encallat, de manera que els estudis i declaracions d'impacte ambiental que es van fer en el seu moment ja han quedat caducats i és per això que s'han de tornar a fer. En aquest sentit, Miquel assegura que hi estaran «molt a sobre» per tal que el projecte acabi tirant endavant i que repreguntaran a l'executiu espanyol perquè concreti millor els calendaris.

Millora de la seguretat

Mentre la nova autovia entre Besalú i Figueres no sigui una realitat, el Govern assegura que la seva prioritat, a través del ministeri de Transports, és «garantir i millorar la seguretat dels usuaris» de l'actual N-260. Per això, assegura que cada any s'inverteixen uns nou milions d'euros en les tasques de conservació ordinària i en el manteniment de tot l'Eix Pirinenc, tant a Catalunya com a Aragó. En aquest sentit, recorda que des de juny de 2018 s'han dut a terme diverses actuacions de reparació de la carretera i els seus elements valorades en uns vuit milions d'euros, i assenyala que «es continuen estudiant noves actuacions a Llançà, Olot, Sant Joan les Abadesses, Ripoll i Ordis», entre d'altres.

I és que, any rere any, surten diversos informes que assenyalen l'N-260 com una de les carreteres amb un nivell més alt de perillositat i sinistralitat a Catalunya, amb diversos «punts negres».