La llevantada deixa onades de 8,5 metres, fang i pluges de 42 litres

Les comarques gironines es troben sota un episodi de llevantada que ja va començar aquest diumenge i que avui anirà de baixa. La pluja de fang, el vent i el fort onatge van marcar el dia en punts de la província. La pluja -o neu en cotes altes- va deixar registres destacats sobretot a les comarques de més al nord. El Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa van tenir les acumulacions més rellevants de la jornada. Com els més de 42,5 litres registrats a Molló. Vents del sud que han arrancat directament del nord d'Àfrica han transportat una gran massa de pols d'origen del desert del Sàhara, i que barrejada amb l'aigua de la pluja d'aquest matí, ha deixat Banyoles i altres municipis girons coberts d'una fina capa de fang, informa el meteoròleg Enric Estragués.

En altres punts de muntanya, la pluja va ser en forma de neu. A Masella o la Molina per exemple, van ser dues zones que van anar acompanyades de precipitació amb fang i les zones on hi havia neu estaven ahir una mica marronoses. Quant als registres de pluja més destacats d'ahir hi ha a banda dels 42,6 litres de Molló; també va haver-hi precipitacions a Setcases - Ulldeter (32,1 litres); a Queralbs - Núria (20,7 litres) o a Sant Pau de Segúries (20,4 litres).

A la Costa Brava, en canvi, el Servei Meteorològic de Catalunya ahir hi tenia vigent un avís per fort onatge. Una alerta que avui es concentrarà ja només a l'Alt i Baix Empordà. El mar de fons de l'est es va poder notar a bona part del litoral. En àrees més habituades a aquests temporals, com a Blanes, es van veure superar els 2,5 d'altura de les onades i molts curiosos van immortalitzar aquest fenomen. Ahir, però, no es van donar afectacions destacables. Tot i això, per precaució el Mercat dels Teixits del Passeig de Mar i el Mercat de Fruites i Verdures només van muntar algunes parades, i la flota pesquera no va sortir.

En altres punts del litoral, com a l'Escala o Llançà, l'onatge també era impressionant. A mar endins la situació va ser ben diferent, com va mostrar la boia del cap de Begur de Ports de l'Estat que va detectar un pic d'onada de prop de 8,5 metres a les tres de la matinada. A banda de la mala mar també va bufar el vent de valent. A Portbou es van superar els 75 quilòmetres per hora i a Roses, els 55.