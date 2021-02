Olot avança les obres d'enderroc dels tres habitatges de Sant Miquel

Les obres d'enderroc de tres cases del carrer Sant Miquel avancen a bon ritme. Els treballs consisteixen en l'enderroc dels habitatges, situats als números 8, 10 i 12 i són un pas més en la regeneració del carrer de Sant Miquel d'Olot, engegada ara fa més de tres anys i que, fins ara, ja ha permès la creació d'un mural i la construcció d'un mirador sobre el riu Fluvià. Els tres immobles van ser adquirits el 2019 i amb l'inici del 2021 s'ha iniciat el seu enderroc. Els treballs permetran l'eliminació total de les edificacions que suposen més de 332 m2 de superfície, i l'adequació del solar i talús resultant.

L'obra és una de les tres principals accions que formen part del programa d'actuacions que va escollir el Consell de Barri de Sant Miquel. Els treballs tenen un cost de prop de 53.000 euros i la previsió és que finalitzin durant el mes de març. L'actuació ha de permetre la futura construcció d'un camí per a vianants vora el riu Fluvià que permetrà travessar la ciutat a peu a tocar del riu. Un camí que, en un futur, ha de ser un pont de connexió fins a la zona del Molí d'en Climent.

Projectes de millora

A part de les obres d'enderroc, les veïnes i veïns de Sant Miquel van escollir el projecte de pacificació del barri per a l'increment de la seguretat; la 2a edició de l'Entranyes, el Festival de Teatre Social i la Mostra Quaestio de cinema i pensament així com el procés participatiu per repensar i valorar de forma conjunta entre el veïnat, les entitats i associacions com es vol que siguin tres infraestructures clau: l'espai esportiu, la plaça Sant Miquel i la zona de Les Mates.