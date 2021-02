Pere Macias i Jordi Xuclà, membres del nou «grup d'experts» de Renfe

Els gironins Pere Macias i Jordi Xuclà formaran part del nou «grup d'experts» que assessorarà Renfe en el seu creixement a Catalunya. Amb la creació d'aquest nou organisme, Renfe vol poder «escoltar veus externes amb experiència contrastada en sectors empresarials, turístics, logístics o de caràcter operacional» per tal de «millorar i créixer» en el servei que la companyia presta a Catalunya.

Tant Macias com Xuclà han estat escollits per la seva àmplia experiència en l'àmbit de les infraestructures. Macias, que és enginyer de Camins, Canals i Ports, va ser conseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres públiques amb el govern de CiU, a més de senador i diputat. Més recentment ha estat director tècnic del projecte de connexió dels dos tranvies de Barcelona, i en aquests moments és coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya i president de la Fundació Cercle d'Infraestructures. Abans, havia estat alcalde d'Olot.

Xuclà, per la seva banda, és advocat de formació i va ser diputat i senador al Congrés per Girona, també per CiU, etapes durant les quals va posar un especialment èmfasi en el desenvolupament de les infraestructures. Actualment és professor de la Universitat Ramon Llull i conseller de Renfe Mercaderies.

La resta d'experts que formaran part del comitè són l'exdirectora general de Turisme de la Generalitat, Marian Muro; el director general de Mercabarna, Jordi Valls; l'exdelegat del Govern a Madrid, Jordi Casas; la directora de Desenvolupament de Negoci del Port de Barcelona, Emma Cobos; la directora del departament d'Economia Aplicada de la UAB, Anna Matas; la periodista i exdiputada al Congrés Anna Balletbò; l'expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, Joan Torres, l'exdirector regional a Catalunya pel ministeri d'Obres Públiques i coordinador d'Adif per les actuacions d'alta velocitat a Catalunya, Jordi Prat, i l'enginyer industrial i exdirector de Cooperació Tecnològica Internacional de TMB Manuel López Acosta.

Per part de Renfe, hi participaran Isaías Táboas, Manel Villanate, Mayte Castillo i Julio Carazo.