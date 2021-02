Queixes a les xarxes per les vacunacions als joves abans que la gent gran

El procés de vacunació a Catalunya està aixecant una onada de queixes a les xarxes socials de persones que veuen com els seus pares o avis, majors de 60 anys i amb patologies, no estan rebent la vacuna mentre joves sans que no estan en contacte amb malalts sí que l'estan rebent per pertànyer a col·lectius inclosos en els essencials.

A Catalunya s'han començat a vacunar policies, agents rurals, docents, podòlegs, fisioterapeutes, farmacèutics i altres professions considerades essencials, entre els quals no han entrat les caixeres dels supermercats o comerciants de mercats exposats al públic.

Això ha provocat que, per exemple, s'hagi vacunat ja joves menors de 30 anys, entre ells administratius que treballen en centres sanitaris sense contacte directe amb pacients, agents rurals que treballen a l'aire lliure o docents joves sense cap malaltia.

«Em costa de creure la poca prioritat que s'està donant als majors de 80 anys fora de les residències. Policies, docents de 30 i 40 anys rebent-les abans que els meus avis amb diversos factors de risc? De debò? Fa dies que ho penso i sincerament no li trobo sentit», ha comentat l'estudiant de la UPG Gerard Giménez.

«Una altra població que estem abandonats som els malalts de risc, jo només em podré vacunar amb Pfizer o Moderna, però com que soc jove, tinc 47 anys, estic al final de la llista. La meva pregunta és: arribaré a vacunar-me abans d'agafar-lo (el virus)? Estic tancada a casa perquè no visc sola, acabaré malament», lamenta Chelo Mateu.

I

nici d'una nova fase

Segons Salut, el fet que el vaccí d'AstraZeneca només es pugui administrar a menors de 55 anys condiciona que s'hagi començat a vacunar col·lectius més joves, sempre dins dels considerats essencials.

Respecte a la campanya de vacunació, ahir Salut va fer un pas més i va començar a vacunar les persones dependents de III grau, persones convivents amb aquest grup de risc, majors de 55 anys i persones majors de 80 anys. El personal dels CAPs anirà contactant progressivament amb els usuaris tenint en compte el subministrament de la vacuna. Les persones que no puguin desplaçar-se al centre de salut, seran vacunades a domicili. La campanya, que comença amb retard, va arrencar ahir a l'Àrea Bàsica de Cassà de la Selva, amb CAPs a Cassà i Caldes de Malavella i consultoris locals a Llagostera, Riudellots, Quart, Llambilles i Campllong. També es va iniciar a Santa Coloma de Farners, Banyoles i Salt, entre d'altres.

Diversos punts habilitats

D'altra banda, Salut ha habilitat diversos punts de la Regió Sanitària de Girona des d'on a partir d'avui acabarà d'arrencar la vacunació de la primera dosi de Pfizer. A Girona, s'administrarà el vaccí al centre cívic Barri Vell-Mercadal i el casal de la gent gran de Taialà. Tant a Olot com a Figueres, s'haurà d'anar al mateix punt on s'administren les dosis d'AstraZeneca, tot i que en horaris diferents (Casal Marià i Teatre El Jardí respectivament). Seguidament, a Blanes s'habilitarà un local d'associació de veïns i a Banyoles instal·laran una carpa a l'exterior al CAP.

Respecte a l'àrea gestionada per l'IAS, Salut vacunarà a centres cívics i CAPs. Quant al Baix Empordà (SSIBE), destaquen punts com el camp de futbol del Palamós, el teatre El Mundial de la Bisbal d'Empordà, el casal popular de Palafrugell i Can Quintana de Torroella de Montgrí. A més, a partir de dijous, s'habilitarà el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge com a punt de vacunació per al personal que treballa en centres educatius. Es tracta de l'únic punt habilitat al Baix Empordà.

Finalment, l'Escala rebrà 150 dosis de la vacuna de Pfizer per a posar a domicilis o al CAP i dispensaris locals. També se seguirà aquest procediment al Ripollès i a Tossa i Lloret de Mar. També s'han habilitat hotels a l'Alt Maresme, que forma part de la regió.