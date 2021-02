El risc de rebrot a Girona és el més baix des de l'octubre L'hospital de Figueres torna a admetre visites a pacients

Els principals indicadors de la pandèmia segueixen estabilitzats a la baixa tant a Girona com a Catalunya. La dada més destacable i que, de moment, evidencia més la millora de les darreres setmanes és l'índex de rebrot. Segons la darrera actualització de Salut, l'indicador se situa en un valor de 251 punts i es tracta de la xifra més baixa des de principis d'octubre, quan la segona onada començava a remuntar. Al llarg d'aquests quatre mesos i mig, l'índex de rebrot ha experimentat alts i baixos i va arribar a registrar la xifra més elevada de la pandèmia el 23 d'octubre (1.190) en plena segona onada. El pic de la tercera onada es va assolir el 5 de gener amb 682 punts, dada molt allunyada del de la segona. Val a dir que, en tot aquests temps, el paràmetre sempre s'havia mantingut per sobre dels 260 punts, fins ara.

Malgrat que aquesta dada és molt positiva, la velocitat de transmissió del virus -l'altre indicador de contagi-està experimentant un creixement destacat, que s'intensifica si tenim en compte el global de Catalunya. Ahir a Girona la taxa va pujar una centèsima més respecte al dia anterior i ja se situa en 0,87. Aquesta dada avalua les persones que es poden contagiar de mitjana, a través d'una persona infectada.

Respecte a les altres xifres actualitzades ahir, Salut va notificar 96 nous contagis, un 28% menys que el dia anterior. També es van produir dues defuncions, una de les xifres més baixes de les darreres setmanes. D'altra banda, la pressió assistencial va tornar a augmentar amb la suma de set nous hospitalitzats. En canvi, ahir hi havia un crític menys i el nombre d'ingressats a l'UCI va tornar a baixar del llindar de 50.

Situació a Catalunya

Finalment, la pressió assistencial als hospitals catalans va pujar de nou ahir a Catalunya, que va tornar a superar el llindar de 2.000 pacients ingressats per coronavirus. D'altra banda, a l'UCI n'hi havia cinc menys. Seguidament, es van sumar 708 positius i 36 defuncions més respecte al dia anterior. Els indicadors de contagi van pujar i destaca especialment la velocitat de propagació del virus que s'aproxima a 1. La positivitat dels darrers dies també puja després de dies a la baixa i la darrera setmana s'han fet unes 16.000 proves menys.

Atesa la tendència a la baixa del número de pacients ingressats per coronavirus que l'hospital de Figueres està registrant des de fa unes setmanes, i coincidint amb la reducció de la incidència de la malaltia a la comarca de l'Alt Empordà, a partir d'avui es recuperen les visites per als malalts del centre que no tenen covid-19. Es permetrà l'entrada d'un acompanyant en dues franges diàries d'una hora cadascuna: d'11 a 12 i de 17 a 18 h.