Antifrau investiga irregularitats als ajuntaments de Corçà i Puigcerdà

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va tancar durant el segon semestre del 2020 un total de 24 investigacions a organismes públics per suposades irregularitats. Dos ajuntaments de les comarques de Girona -Corçà i Puigcerdà- estan entre els investigats per uns fets que s'haurien produït en l'anterior mandat, entre el 2107 i el 2018. Set de les investigacions van quedar arxivades, 12 van concloure amb informes raonats i 5 comunicades a la Fiscalia, els jutjats o altres autoritats administratives competents.

A l'Ajuntament de Corçà se l'investiga per un presumpte tracte de favor en matèria de contractació pública durant l'anterior mandat. En concret, l'informe recull que es tracta d'un servei municipal i l'execució d'una obra on s'hauria produit «un presumpte tracte de favor cap a l'empresa adjudicatària». El document afegeix que «la suposada preparació deficient del contracte, els seus errors i deficiències, l'omissió d'informació a les possibles empreses licitadores (...), la manca d'un estudi econòmic amb referència als costos totals reals del servei i la manca d'informaciò de les inversions a realitzar, contravindrien els principis de transparència, no discriminació i tractament igualitari que haurien suposat un obstacle perquè potencials licitadors poguessin preparar les ofertes i concórrer a la licitació pública en igualtat de condicons».

Segons explica l'actual alcalde, Raül Yriuela (FP-Txl'E), Antifrau els va fer arribar fa unes setmanes possibles irregularitats en una contractació duta a terme per l'anterior equip de govern (MesXCorçà). Yruela assenyala que ja s'han posat mans a la feina per revisar el procés i, en cas que estigui mal fet, el tornaran a licitar. A hores d'ara, ja han fet arribar aquesta resposta a Antifrau i també volen demanar disculpes a si alguna persona s'ha vist perjudicada, encara que l'operació l'hagués fet un altre equip de govern.

D'altra banda, Antifrau també investiga, per motius similars, l'Ajuntament de Puigcerdà. En aquest cas, el govern actual sí que és el mateix que en el mandat anterior, ja que en ambdós casos està liderat per Albert Piñeira (Junts).

L'OAC detalla que hi ha hagut dues denúncies on s'hauria produit el presumpte tracte de favor en la «tramitació i la resolució» dels expedients sancionadors per infraccions de trànsit entre els anys 2017 i 2018. Segons l'Oficina, «l'òrgan sancionador ha resolt en sentit contrari a l'informe de la Policia Local i/o hauria paralitzat, de forma aparentment intencionada, expedients fins a la caducitat de l'expedient o la prescripció de la infracció».

Altres ajuntaments que també estan essent investigats són els de Vilanova del Vallès, Calaf, Vilagrassa, Vilanova del Vallès, Gavà, Alcanar, la Pobla de Claramunt, Cubelles, Sant Vicenç de Montalt i Sant Pol de Mar. Entre les institucions hi ha el Consell Comarcal del Solsonès i Consorci Centre Tecnològic Forestal, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Català de l'Esport, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Hospital Clínic de Barcelona.