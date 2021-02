Atropellament mortal en un tren a Girona

Una persona va morir ahir atropellada per un tren R11 a la sortida de Girona, en un incident que va provocar la interrupció de les dues vies de la circulació. La companyia Renfe va avisar els Mossos d'Esquadra a les 19.15 del vespre, alertant que el tren va atropellar un vianant mentre transcorria entre Girona i Caldes de Malavella.

Els Bombers de la Generalitat van interrompre la circulació entre les dues vies de forma provisional per tal de poder auxiliar la víctima, que va morir a conseqüència del xoc. Segons va confirmar la policia, es tractaria d'un presumpte suïcidi, i van descartar que es tractés d'un accident.

Per la seva banda, Renfe va habilitar un tren auxiliar per tal de transbordar els passatgers afectats directament per l'atropellament. El tren transportava un total de 83 passatgers i havia d'arribar a Portbou a les 19.59 hores.

En el dispositiu també hi van participar dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i la Policia Local de Girona.

En el tancament d'aquesta edició la circulació encara estava interrompuda en totes dues vies.