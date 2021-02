Concentració davant MC Mutual de Girona per reclamar que reconegui la Covid-19 com a accident laboral

Concentració aquest dimecres davant la seu d'MC Mutual a Girona, situada al carrer Ultònia, per reclamar que es reconegui la covid-19 com a "accident laboral" també al personal de l'àrea de Gestió i Serveis que treballen a l'hospital Trueta i a la gerència territorial d'atenció primària de Girona. La Intersindical-CSC ha presentat aquesta setmana una denúncia a la Inspecció de Treball perquè considera que la mútua està vulnerant els drets laborals d'aquest professionals i incomplint la legislació vigent. Al manifest, reivindiquen que entre aquests professionals hi ha, per exemple, els zeladors, que estan "a primera línia des de l'inici de la pandèmia". A més, també insten Salut a revocar els convenis amb la mútua.

"Hi ha una cosa clara, la covid no entén de categories laborals i la feina dels zeladors implica estar en contacte directe amb el pacient durant tot el torn de treball", explica la representant d'I-CSC a la junta de personal del Trueta. El sindicat ha convocat una mobilització davant la seu d'MC Mutual a Girona aquest dimecres per visualitzar el problema, després d'haver presentat dilluns una denúncia a la Inspecció de Treball.

En concret, Meroño exposa que la mútua no està reconeixent la covid-19 com a accident laboral al personal de Gestió i Serveis: "Amb l'excusa de dir que el Departament de Salut no els contempla com a personal sanitari, neguen la cobertura". La Intersindical subratlla que això contravé el reial decret del 2 de febrer que estipula que les baixes per contagi de coronavirus s'han de considerar contingències professionals.

"El fet que aquesta empresa no reconegui la baixa causada per covid com a accident laboral al personal de Gestió i Servei, a part de ser contrari a la legislació vigent, esdevé una vulneració molt greu dels drets laborals d'aquesta col·lectius de professionals", recull el manifest que han llegit a les portes de la mútua.

Meroño ha explicat que aquesta reivindicació no afecta tant a la baixa laboral per covid sinó a les possibles conseqüències per als treballadors: "No és un problema econòmic, és un problema relacionat amb les possibles i probables seqüeles que la malaltia pot tenir a llarg termini perquè, si no es considera com a accident laboral, no quedaran cobertes".

A banda de presentar la denúncia a la Inspecció de Treball, I-CSC també reclama al Departament de Salut que "revoqui tots els convenis amb aquesta empresa".

Els treballadors s'han concentrat davant l'empresa darrere una pancarta on s'hi podia llegir "Som personal de risc, drets laborals per als zeladors".