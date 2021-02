Detectades a Espanya les noves variants nigeriana i de Rio de Janeiro

Dues noves variants potencialment perilloses descrites recentment pels científics ja s'han detectat a Espanya. Es tracta de la soca nigeriana i la de Rio de Janeiro (Brasil), que podrien reduir l'eficàcia de les vacunes. Totes dues se sumen als casos trobats de les soques sud-africana, brasilera i britànica, aquesta última la més preocupant perquè ja representa entre el 25% i el 30% de casos a Espanya, segons va explicar Fernando Simón.

Les dues noves «variants d'interès», com se les denomina tècnicament, ho són perquè els científics hi han detectat la mateixa mutació apareguda en la soca sud-africana que li permet escapar-se dels anticossos, tant dels generats per la infecció com per les vacunes. Es tracta de l'E484K, la que els genetistes han denominat col·loquialment com a Erik. La variant de Rio de Janeiro (P2) és la més estesa. Segons l'Informe sobre la situació epidemiològica de la variant B.1.1.7 de SARS-CoV-2 i altres variants d'interès, publicat aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat s'han trobat nou casos a les Canàries el vincle epidemiològic dels quals no està clar, per la qual cosa podria estar circulant sense que hagi sigut detectada fins ara. Dos casos més s'han trobat a Madrid, vinculats a viatgers procedents del Brasil.

La nigeriana (B1515) s'ha detectat només en una mostra d'un infectat presa el gener passat, quan encara no s'havia descrit la seva existència.

A més d'aquestes dues variants, Sanitat n'ha posat sota el radar dues més també descrites recentment pels científics. Es tracta de la californiana i una versió de la britànica que compta amb la mutació Erik. Aquesta última presenta, a priori, la pitjor combinació. A la major transmissibilitat i probablement letalitat de la soca del Regne Unit, se li afegiria la resistència a les vacunes.