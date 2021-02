Detenen un camioner amb símptomes d'anar begut i que conduïa fent ziga-zagues per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut un camioner de 48 anys, de nacionalitat uzbeka i resident a Lituània per conduir amb símptomes evidents d'anar begut i fent ziga-zagues per l'AP-7. El 19 de febrer cap a les nou de la nit, una patrulla va saber que un camió de gran tonatge circulava sense llums i anant a banda i banda de l'autopista a l'alçada de Pontós (Alt Empordà). Els Mossos van localitzar el camió quan creuava el terme municipal de Viladasens (Gironès), circulant molt a poc a poc i arribant a aturar-se fins a dues vegades enmig de la carretera. Finalment, els agents van aconseguir que els seguis fins la sortida 6 de l'autopista. Així, van poder garantir l'extracció amb seguretat tant per al conductor com per a la resta d'usuaris de la via.

Quan els agents van requerir al conductor perquè baixés de la cabina, van veure que presentava simptomatologia evident d'haver begut alcohol i, segons informen en un comunicat, ni tan sols era capaç de mantenir la verticalitat.

Arran de les evidències, els mossos van voler sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia però s'hi va negar.

Els agents el van detenir com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, per negar-se a sotmetre's a les proves i originar un greu risc per a la circulació. A més, van constatar que el conductor havia circulat més hores de les permeses i que no havia respectat el descans obligatori, per aquests motius també el van denunciar per la via administrativa.

El detingut, sense antecedents, va passar, el dia 20 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i va sortir en llibertat provisional.