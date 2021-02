Dos morts i un ferit lleu en sortir de la via amb el cotxe a Olot

Dues persones han mort i una tercera ha resultat ferida lleu en un accident a la carretera de la Deu, a Olot.

L'accident ha passat quan faltaven deu minuts per la mitjanit.

En el vehicle, un Audi A4, viatjaven tres persones veïnes d'Olot. Quan circulaven per la carretera de la Deu, a l'alçada del camí que dona accés al Parc Nou, el cotxe ha sortit de la via per causes que es desconeixen i ha topat contra un arbre. Ha bolcat i dues de les víctimes haurien quedat atrapades.

Al lloc s'hi han desplaçat Policia Local, Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers, equips del GRAE i els Sistemes d'Emergència Mèdica (SEM).

Dos homes, de 39 i 30 anys, de nacionalitat estrangera però veïns d'Olot, han mort i una dona ha resultat ferida lleu. Una ambulància l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona però ferida de poca gravetat, segons les fonts.

Els Bombers han hagut d'excarcerar les víctimes.