Espanya prorroga fins al 16 de març la limitació dels vols amb Regne Unit

El Consell de Ministres va renovar ahir les restriccions d'entrada a Espanya dels vols procedents de Regne Unit, el Brasil i Sud-àfrica fins a les 18.00 hores del 16 de març. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de Govern, María Jesús Montero, va anunciar aquesta pròrroga per a limitar la mobilitat de viatgers procedents d'aquests països per a prevenir l'aparició del cep britànic i brasiler i contenir «en la mesura que sigui possible» els contagis associats a aquesta malaltia.

D'aquesta manera es continuen limitant els vols directes i vaixells de passatge entre Regne Unit i els aeroports i ports espanyols, des de les 18.00 hores del dia 2 de març fins a les 18.00 hores del dia 16 de març, totes dues segons hora peninsular.

Segons el que es preveu en l'acord, la realització de vols des de qualsevol aeroport situat al Regne Unit a qualsevol aeroport situat a Espanya, amb o sense escales intermèdies, únicament podrà dur-se a terme quan es tracti d'aeronaus que transportin exclusivament nacionals espanyols o andorrans, o residents a Espanya o Andorra.

Així mateix, només es permetrà l'entrada en els ports espanyols als vaixells de passatge de transbord rodat i vaixells de passatge que prestin servei de línia regular entre ports del Regne Unit i Espanya que hagin embarcat passatgers en port britànic quan es tracti de vaixells que transportin exclusivament nacionals espanyols o andorrans, o residents a Espanya o Andorra.

L'acord estableix, no obstant això, algunes excepcions a aquestes limitacions, i habilita al Ministeri de Sanitat per a poder aixecar la limitació prevista, autoritzant puntualment vols d'aeronaus o entrada de vaixells per raons justificades.

A més, també es dona continuïtat a la limitació dels vols entre el Brasil i Sud-àfrica i els aeroports espanyols, des de les 18.00 hores del dia 2 de març fins a les 18.00 hores del dia 16 de març, també hora peninsular.

Segons el que es preveu en l'acord, la realització de vols des de qualsevol aeroport situat al Brasil o a Sud-àfrica a qualsevol aeroport situat a Espanya, amb o sense escales intermèdies, únicament podrà dur-se a terme quan es tracti d'aeronaus que transportin exclusivament nacionals espanyols o andorrans, o residents a Espanya o Andorra o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l'aeroport espanyol.

L'acord estableix, no obstant això, algunes excepcions a aquestes limitacions, i habilita el Ministeri de Sanitat per poder aixecar la limitació prevista, autoritzant puntualment vols d'aeronaus per raons justificades. Amb la renovació de la pròrroga es dona continuïtat als acords aconseguits el 22 de desembre en el cas del Regne Unit i el 2 de febrer pel que fa al Brasil i Sud-àfrica.