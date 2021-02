França mantindrà els controls fronterers fins almenys el 30 d'abril

El Govern francès té previst mantenir els controls fronterers a l'Alt Empordà fins, almenys, el 30 d'abril. A preguntes del diputat del PDeCAT Sergi Miquel, l'executiu espanyol ha explicat que el Ministeri de l'Interior de França va sol·licitar oficialment l'ús de controls a les fronteres interiors del país fins a finals del mes d'abril, a banda d'haver tancat, des del mes de gener, setze accessos de pas autoritzat a través de la frontera espanyola, cinc dels quals a les comarques gironines. Precisament, aquest cap de setmana, el sector de l'hostaleria de l'Alt Empordà s'ha queixat d'aquest tancament i de les conseqüències negatives que té per a l'economia dels municipis fronterers. Per això, Miquel ha demanat al Govern espanyol si té previst «iniciar algun tipus de converses amb França per millorar i escurçar aquesta situació».

El passat novembre, el Govern francès va decidir reforçar els controls a la frontera argumentant la necessitat de lluitar contra el terrorisme i la immigració il·legal. A més, el mes de gener va tancar cinc carreteres secundàries que connecten França amb l'Alt Empordà amb el mateix argument, amb el consegüent perjudici econòmic que provoca en els municipis fronterers.

És per això que Miquel va entrar una pregunta per escrit al Congrés, però creu que la res?posta és poc clara. En el seu escrit, el Govern espanyol indica que el Govern francès va sol·licitar formalment a la Unió Europea el restabliment dels controls a les fronteres per al període d'entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021. En canvi, pel que fa al tancament de les carreteres secundàries, només diu que l'estat francès va prendre la decisió al gener, però no concreta quan es tornaran a obrir. El Govern espanyol, en la mateixa resposta, afirma que ell manté «el seu compromís amb la lliure circulació de persones dins de l'espai Schengen com un dels pilars de la integració europea». És per això que defensa que cal una coordinació entre les autoritats policials dels dos països «amb l'objectiu de restablir la normalitat en relació amb la lliure cirulació» de persones.

Tot i això, Miquel es mostra insatisfet per la resposta del Govern de Pedro Sánchez i creu que aquest no defensa prou els interessos de la zona. «És injust per al sector de l'hostaleria de l'Alt Empordà que, a més de les dificultats derivades de la pandèmia, el Govern espanyol no vetlli pels seus interssos davant del Govern francès», lamenta.