El Govern, partidari de «donar aire» a sectors com el comerç i la restauració

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va revelar ahir que ell és partidari de «donar aire a qui no té aire», en referència als sectors més afectats per les restriccions sanitàries, com són el comerç i la restauració. Així, tot i que les converses per revisar les restriccions per les properes setmanes comencen avui, Argimon va dir que ell personalment és partidari de relaxar-les una mica. Tot i així, va aclarir que ell no és qui decideix, sinó que només dona una opinió.

En aquest sentit, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va apostar ahir per aixecar restriccions però «a poc a poc». Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, Budó es va mostrar partidària de «poder avançar» però amb «prudència» per no haver de prendre mesures «més dures» en una quarta onada de la pandèmia del coronavirus. La consellera va insistir que cal fer «tot el possible» per evitar aquesta situació de nova onada, alhora que va defensar aixecar restriccions: «S'ha de poder fer, en la mesura del possible, però per no tornar enrere i frenar de cop». Budó va reiterar que les decisions se seguiran prenent en funció de l'evolució de les dades de la covid-19, i a partir de criteris sanitaris. La setmana passada ?només es van relaxar mesures en el camp de les extraescolars i el lleure.