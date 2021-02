Els intents d'homicidi van a l'alça a la província tot i ser l'any de la pandèmia

La delinqüència s'ha vist afectada durant el 2020 per la situació de pandèmia, i una mostra d'això és el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior. Només hi ha un indicador que es manté a l'alça tot i la crisi sanitària: les temptatives d'homicidi. La resta de les infraccions penals han anat de baixa a la província.

Les temptatives d'homicidi han patit un creixement del 6,7% en un any. La policia ha tractat 16 casos, un menys que l'any anterior. Aquí hi ha baralles que han acabat amb intents de matar l'altra persona, robatoris violents que han acabat amb les víctimes inconscients i a punt de morir, entre d'altres. Per contra, els homicidis o assassinats consumats han patit una davallada del 12%, n'hi ha hagut set, un cas menys que l'any anterior.

El global de les infraccions penals registrades a Girona el 2020 han viscut una davallada del 23,3%. La policia ha passat de tractar 45.249 casos a 34.769 del 2020.

L'efecte pandèmia

L'any passat va ser un any atípic perquè ha estat marcat per una crisi sanitària i per mesures sense precedents. Com ara la proclamació d'estats d'alarma i, fins i tot, durant la primavera, l'activació d'un confinament domiciliari. Això va permetre frenar la delinqüència, ja que hi havia policia a tota hora pel carrer i a la mínima que es veia algun possible fet delictiu costava que passés desapercebut i, per tant, els cossos policials actuaven amb rapidesa.

Amb el pas dels mesos i la fi del confinament domiciliari va començar a afluixar i van tornar alguns fets delictius. Però les xifres mostren que molts criminals durant l'any 2020 han baixat la seva activitat.

Girona era de per si els últims anys una província on els lladres de domicilis havien tingut molta activitat. Les dades del Ministeri mostren que els robatoris amb força a domicilis han caigut estrepitosament, prop del 37%. Se n'han conegut 2.289 casos per contra dels 3.630 de l'any anterior.

Els delictes sexuals també pateixen una davallada global del 25,8% a la província durant l'any 2020. Les violacions cauen un 13,5%, passant de 52 a 45 casos. Mentre que la resta de delictes sexuals -aquí hi ha per exemple els abusos- pateixen la davallada més pronunciada (-28,3%) i arriben a 185 fets. Un dels indicadors que presenten un decreixement més elevat són els furts. Cauen un 32,6%. És un tipus de fet delictiu que es produeix sovint a la via pública o en establiments comercials, però el 2020 la pandèmia ha dificultat la presència de delinqüents en aquestes zones. Si el 2019 es van detectar 12.408 fets, el 2012 la caiguda els eleva fins als 8.365.

Menys delictes a les ciutats

Les ciutats de més de 30.000 habitants de la província també compten amb una anàlisi de criminalitat per part del Ministeri. En totes hi ha hagut una baixada de la criminalitat. On han caigut més el total de les infraccions penals és Lloret, amb un 53,6% (1.629 fets) i on menys, és Salt, amb un 0,8% (1.190).

Per infraccions penals cal destacar que la sostracció de vehicles ha patit una pujada a Girona i a Olot, on s'han denunciat 110 i 20 fets, respectivament. També es manté a l'alça a Girona el tràfic de drogues, amb 23 casos i a Salt també, amb 9. Un altre aspecte a destacar és que Figueres, Girona i Lloret pateixen pujades dels delictes sexuals. A Figueres, les violacions arriben a un 15,4% més (15 fets); a Girona n'hi ha hagut una més, 35. I a Lloret, s'ha arribat a sis fets, un 60% més que l'any anterior.