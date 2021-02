Més de 1.400 empleats i de 200 negocis esperant tornar a treballar

«Divendres, després que es fes públic que continuaríem tancats, em vaig trobar amb una dependenta, d'una de les botigues de moda d'aquí el centre, plorant perquè el dilluns no obríem i ella no podia tornar a treballar...». Aquest exemple que va explicar el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, és només una de les moltes històries que hi ha al darrere del tancament dels centres comercials, que, a diferència de les grans superfícies, continuen amb les persianes abaixades des del passat 7 de gener. I sense data de retorn. Els dos grans centres comercials gironins, l'Espai Gironès i el Gran Jonquera Outlet & Shopping, van fer front comú ahir al matí per insistir que la decisió de la Generalitat de continuar sense deixar-los obrir posa en qüestió el futur de «més de 200 negocis, més de 1.400 llocs de treball directes, més de 5.000 indirectes i un total de 7.000 famílies».

Jordà i Nacho Bonet, gerent del Gran Jonquera, van expressar la seva indignació per un «tancament que dura des del 7 de gener per motius desconeguts per nosaltres, sense que ningú del Govern s'hagi molestat a venir a veure si complim les normes o ens hagi donat una sola dada que demostri que no som segurs». Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya els centres comercials han estat 155 dies tancats, més de la meitat dels que podrien haver estat oberts, i, segons va apuntar ahir Bonet, «això són dos mesos més tancats que les grans superfícies com Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin i altres, sense que ningú ens hagi explicat quina diferència hi ha entre els uns i els altres; o tres mesos menys que el comerç de carrer que ara mateix està obert». El tancament específic dels centres comercials és un cas «únic» a Espanya i a la resta d'Europa i està provocant un «65% de pèrdues que afecten no només els propietaris dels centres sinó els arrendataris i empreses distribuïdores». Jordà i Bonet van destacar que «més del 80% dels arrendataris són o pimes o gent que té una o dues botigues, la idea que, en veure noms de grans marques, aquests poden aguantar és fals; i això la Generalitat directament ho ignora. Tenen una gran desconeixement de la realitat del sector».

«Dijous a la tarda, no divendres com van voler fer creure, la Generalitat va decidir que no podríem tornar a obrir quan en les tres últimes setmanes, en les quals hem estat en contacte molt estret, semblava que podríem obrir; i des de llavors no hem rebut cap explicació, que creiem que ens la mereixem», va explicar ahir Pau Jordà, que va recordar que «en altres llocs d'Espanya han seguit polítiques diferents, controlant de manera més o menys semblant la pandèmia, i ho han fet sense tancar els centres comercials. Nosaltres només volem poder tornar a obrir i generar negoci i ingressos per a totes aquestes famílies».

Amb 18 botigues obertes a l'Espai Gironès, de 122, i 4 de 67 al Gran Jonquera, perquè són essencials, Jordà i Bonet apunten que «la majoria dels treballadors estan en ERTO perquè la voluntat de tots els arrendataris és obrir quan es pugui». Segons els dos gerents, de moment, cap arrendatari ha anunciat la seva voluntat de no tornar a obrir més ni a l'Espai Gironès ni al Gran Jonquera més enllà d'algunes franquícies d'Inditex que han tancat per decisions empresarials de la firma.

«Hem anat arribant a acords amb tots, pel tema dels lloguers, perquè tenim clar que en aquesta crisi hi vam entrar junts i en sortirem junts; a l'Espai Gironès portem 16 anys i al Gran Jonquera aviat en portaran 8 i crec que estem en el moment de relació més propera entre propietaris i arrendataris».