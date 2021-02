Campins: «No podem salvar la Setmana Santa»

Quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa, la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, crida a ser conscients del moment i no relaxar mesures. «No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar el Nadal perquè ja hem vist el preu que hem pagat», va declarar a ACN. Campins va alertar que si es fa, en un context amb més circulació de noves variants, la situació pot ser «crítica». I és que, en línies generals, és partidària de «no relaxar més» i, en cas que es faci per motius econòmics, fer-ho de manera «molt mínima» i en allò «que impliqui menys contagis». Campins va recordar com va passar de la «incredulitat» del que passava a la Xina a l'«angoixa» quan va veure que la pandèmia de la covid-19 era una realitat.

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va apuntar a petites modificacions en les restriccions, que el Procicat té previst decidir avui, però va descartar una gran desescalada. «No podem parlar d'una reobertura molt pronunciada, sinó d'arreglar certs aspectes que podrien, sense deixar de controlar l'epidèmia, donar una mica d'aire a sectors.