Càritas Girona permet fer donacions a través de l'aplicació de mòbil «Bizum»

En un context en què la pandèmia ha accelerat l'ús de les noves tecnologies, el Bisbat de Girona no es vol quedar enrere. És per això que, segons va anunciar ahir, Càritas Diocesana de Girona ha habilitat un número de Bizum ?una aplicació per poder fer pagaments a través del telèfon mòbil? per facilitar a tota la ciutadania les donacions per tal de lluitar contra la pobresa i l'exclusió social.

D'aquesta manera, tal com van informar en un comunicat, per realitzar un donatiu a Càritas Diocesana de Girona a través d'aquesta plataforma només caldrà accedir a l'aplicació de la seu electrònica del banc o descarregar-se l'aplicació de Bizum al mòbil.

A partir d'aquí, caldrà escollir l'operació «Fer un donatiu», buscar Càritas Diocesana de Girona o bé el número 01580, i indicar l'import pel qual es desitja fer la donació.

Per tal de poder obtenir el certificat de donatiu per a la declaració de la renda, assenyalen que caldrà adreçar-se a atenciodonant@caritasgirona.cat.

Contra l'exclusió social

Segons informen des de Càritas, tots els donatius es destinaran a lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través dels projectes de l'entitat a tota la diòcesi de Girona.