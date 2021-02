Crema una pila de material de construcció a Riudellots

Un incendi iniciat ahir al migdia en una nau del polígon industrial de Riudellots de la Selva va cremar una pila de material de construcció. El foc no va provocar ferits ni ha afectat la nau industrial, situada al número 105 de l'avinguda Països Catalans.

El foc va cremar una pila de material PVC, un tipus de plàstic utilitzat per fabricar tota mena d'objectes, mobles i electrodomèstics. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís del foc a les 12.39 hores i van enviar vuit dotacions per tal d'extingir les flames. L'incendi va ser apagat mitja hora després, sense que provoqués danys a les instal·lacions. Un treballador que hi havia a la nau es va poder allunyar a temps de les flames.