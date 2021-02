Els crítics a Girona ja s'acosten als màxims dels darrers mesos

Després de dies d'estabilització, el nombre de gironins ingressats a l'UCI està experimentant un creixement molt pronunciat en un període molt curt de temps. De fet, en només dos dies els crítics a la Regió Sanitària de Girona han passat de 49 a 57 pacients, una xifra similar als màxims registrats aquesta tercera onada i la segona. D'una banda, el pic de la tercera onada es va viure el 5 d'aquest mes, quan n'hi havia seixanta. I el pic de la segona data del 15 i 16 de novembre, amb 59. Val a dir que el màxim de la tercera onada va arribar una mica més tard que al global de Catalunya, que es va registrar l'1 de febrer, amb 731.

Des de llavors, la pressió assistencial s'ha anat reduint lentament. A Catalunya, ja s'ha baixat del llindar de 700 i 600, tot i que les UCIs encara estan molt plenes. De fet, Salut alerta d'un gran perill si comença una quarta onada, perquè es parteix d'unitats de cures intensives molt tenses encara. Per tenir-ne una idea, a principis de gener, quan es va iniciar la tercera onada, hi havia menys de 400 crítics. Actualment n'hi ha 587.

En canvi, des de fa un parell de setmanes, a Girona el nombre de pacients crítics s'ha mantingut bastant estable, amb pujades i baixades, però no s'ha acabat de notar cap millora destacable.

Pugen les morts a Girona

Respecte a la resta de dades de la Regió Sanitària de Girona, destaquen les cinc noves defuncions d'ahir, que aproximen el total des de l'inici de la pandèmia a les 1.200. El nombre de nous casos també va pujar lleugerament, amb un 3% més que el dia anterior tot i que es manté per sota de 200. Els indicadors de contagi van tornar a pujar i preocupa especialment la transmissió del virus, tot i que és inferior a la mitjana catalana. Finalment, ahir hi havia 219 gironins ingressats, vuit menys que el dia anterior.

Suport a l'atenció primària

D'altra banda, Salut està impulsant el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària, que va més enllà de l'impacte que genera la covid-19, i que suposa una inversió de 300 milions d'euros a tot Catalunya. L'objectiu d'aquest pla és el de millorar l'accessibilitat i els processos de l'atenció primària, augmentar-ne la resolució i atendre bé la cronicitat. Una de les accions que s'emmarca al pla és la instal·lació de mòduls annexos als CAPs. Ahir Salut va fer entrega a l'equip d'atenció primària de Cassà de la Selva i a l'Ajuntament de la població de la instal·lació del mòdul que donarà suport a l'activitat del centre de salut. Es posarà en funcionament dilluns. Estarà dedicat a l'atenció de l'activitat assistencial vinculada a la covid-19. Permetrà separar circuits d'atenció covid i no covid, de manera que el CAP guanyarà en espai i s'hi podrà reordenar l'activitat assistencial, que s'ha vist alterada per la pandèmia.

La transmissió supera el llindar

Respecte a Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 va créixer dues centèsimes i ja supera la barrera de l'1, situant-se en l'1,01. També va pujar el risc de rebrot, ho va fer cinc punts, fins a 273, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va disminuir i va passar de 277,39 a 276,82. Es van declarar 1.486 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 510.644. El 5,46% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. També es va informar de 53 noves morts i el total és de 20.565 en tota la pandèmia. Hi ha 1.918 pacients ingressats als hospitals, 55 menys, i 587 a l'UCI, 6 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 330.299 (+9.031) i 184.842 amb la segona (+681).

Quant a la predicció dels propers dies, el grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, BIOCOM-SC, va apuntar ahir que els casos seguiran baixant en els propers dies tot i que ho faran a un ritme molt lent. «És cert que la velocitat de reproducció del contagi es troba a prop d'1, però de moment per la banda de sota, entre 0,95 i 1», va indicar el grup a través de Twitter analitzant les dades. En aquest sentit, els investigadors alerten que aquesta i la propera setmana seran claus per veure com interactuen les mesures vigents amb la nova variant.

Hi ha «molta incertesa», van dir els matemàtics, sobre si amb les restriccions actuals hi haurà una pujada o una baixada en les setmanes vinents.