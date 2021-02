Dos morts i un ferit lleu en un accident de trànsit a la carretera de la Deu d'Olot

Dues persones van morir i una tercera va resultar ferida lleu en un accident que va tenir lloc dimarts a la carretera de la Deu, a Olot. L'accident va passar quan faltaven deu minuts per a la mitjanit.

En el vehicle, un Audi A4, viatjaven tres persones veïnes d'Olot. Quan circulaven per la carretera de la Deu, a l'altura del camí que dona accés al parc Nou, el cotxe va sortir de la via per causes que per ara es desconeixen i va topar contra un arbre. A més, a conseqüència de l'impacte el vehicle va bolcar i dues de les víctimes haurien quedat atrapades.

Al lloc s'hi van desplaçar Policia Local, Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers, equips del GRAE i els Sistemes d'Emergència Mèdica (SEM).

Dos homes, de 39 i 30 anys, de nacionalitat estrangera i veïns d'Olot, van morir i una dona va resultar ferida lleu. Una ambulància la va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona, però ferida de poca gravetat, segons van explicar les fonts.

Els Bombers, per la seva banda, van haver d'excarcerar les víctimes.

Quatre víctimes durant el 2021

Aquestes dues víctimes igualen el nombre de morts que hi va haver al gener a les carreteres interurbanes gironines. Aquest accident mortal va tenir lloc dins del terme urbà del municipi, així que en principi no constarà a les estadístiques elaborades pel Servei Català de Trànsit, que només calculen les víctimes a les carreteres interurbanes.

Així doncs, des que va començar l'any i si sumem les dues víctimes d'aquest accident, han mort quatre persones a les carreteres gironines. La primera víctima mortal va xifrar-se el 2 de gener, i la víctima fou una dona de 55 anys veïna de Barcelona que anava de copilot d'un turisme que conduïa per l'N-II a l'altura de Vidreres. El vehicle va topar frontalment amb un altre turisme i la víctima va resultar ferida greu. Unes hores després va morir a l'hospital Trueta. L'accident també va provocar més ferits, tots ells de poca gravetat.

La segona víctima mortal va ser un ciclista que va ser atropellat per una furgoneta el 30 de gener a la C-620 a Castelló d'Empúries. El ciclista, de 37 anys, era Sergi Murga, conegut exfutbolista que va jugar a diferents equips i que actualment feia d'entrenador del juvenil de Peralada.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el mateix dia el presumpte autor de l'atropellament, un home de 56 anys que va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues. En el moment de l'accident transcorrien per un tram recte. Se li imputa un delicte d'homicidi imprudent.

Accidents a Girona i Barcelona

El mes de gener va registrar la meitat dels morts que hi va haver a Catalunya a les carreteres. Les províncies de Girona i Barcelona van ser les úniques on hi va haver accidents mortals. De fet, l'any passat només hi va haver una víctima mortal a la província gironina durant el mes de gener. A tot Catalunya se'n van registrar 10 en vuit accidents mortals. Amb tot, Trànsit va alertar que la reducció de la mortalitat s'ha de situar en un context de disminució de la mobilitat a causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió del coronavirus.