EUA recolza l'efectivitat del vaccí d'una sola injecció de J & J

Un panell de l'Agència d'Aliments i Medicaments (FDA) dels EUA va confirmar ahir les dades d'efectivitat i seguretat de la vacuna contra la covid-19 de Johnson & Johnson (J & J), que requereix d'una sola injecció, amb la qual cosa la seva autorització d'emergència per incorporar-la a la campanya de vacunació podria ser imminent. El comitè consultor de vacunes de la FDA serà ara el que, sobre la base d'aquest informe i les dades subministrades per Johnson & Johnson, decidirà demà si la vacuna s'incorpora a les altres dues ja autoritzades: Pfizer i Moderna. Al començament d'aquest mes, Johnson & Johnson va assegurar que les dades d'assaigs clínics indiquen que la seva vacuna contra la covid-19 té una efectivitat general a l'hora d'immunitzar contra la malaltia del 66%; un 72% en les proves realitzades als Estats Units; un 66% a Llatinoamèrica i un 64% a Sud-àfrica, on s'ha estès una variant més resistent.