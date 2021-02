Ripoll aprova per unanimitat un refinançament del préstec

L'Ajuntament de Ripoll va aprovar per unanimitat en el ple ordinari del dimarts un refinançament de préstec per l'import 440.513€ amb CaixaBank, a tipus d'interès fix del 0,50%. La finalitat del consistori és cancel·lar el préstec del fons de finançament per als pagaments a proveïdors.

Per altra banda, al mateix ple també es va aprovar amb l'abstenció del grup d'Esquerra Republicana la modificació puntual número 25 del POUM, que es referia a la reubicació de parts del sistema d'equipaments comunitaris al sòl urbà de Ripoll, «amb la premissa de no perdre equipament públic i concentrar-lo a les zones del carrer Pirineus i la Devesa del Pla», segons va apuntar el cap de l'àrea, el regidor Joaquim Colomer, estimant les al·legacions presentades en el seu moment per un particular. També es va aprovar provisionalment, i també amb l'abstenció d'ERC, la modificació puntual 27 del POUM, referent a la correcció d'errades per tal de reconèixer l'edificació consolidada al polígon industrial de Rocafiguera.

En l'àrea de Projecció Econòmica, es van aprovar per unanimitat del ple les bases i la convocatòria que han de regir la concessió de noves subvencions als titulars d'activitats econòmiques de Ripoll que s'han vist afectades per les diferents situacions provocades per la covid-19. En aquest cas, el termini per presentar sol·licituds s'allargarà fins al 30 d'abril i la bonificació arribarà fins a un 75% del cost de la taxa d'escombraries del 2020. La subvenció va destinada a tots els establiments de la vila que hagin hagut de tancar a causa de la covid-19 i qui ja hagi presentat una sol·licitud anteriorment.