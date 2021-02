Tres condemnats per estafar més de 260.000 euros no entraran a presó

La secció quarta de l'Audiència de Girona va condemnar ahir dues dones i un home a dos anys de presó per estafar més de 250.000 euros a tres víctimes a través d'una immobiliària de la seva propietat que comprava i venia cases a la Costa Brava. La pena imposada és fruit d'un acord entre les parts, gràcies al qual la petició inicial de set anys per part de les acusacions ha disminuït substancialment i permet que els ?condemnats puguin evadir la presó.

El que interessa, de fet, a les acusacions particulars, és ?aconseguir el retorn de les quantitats estafades i no pas la imposició d'una pena de presó, tal com va recordar el fiscal durant el judici. És per això que el tracte inclou el retorn íntegre de les quantitats estafades pels acusats, una suma que s'eleva als 261.500 euros. La rebaixa de la pena s'explica per l'aplicació de dos atenuants, el primer per reparació del dany i un segon de dilacions indegudes pels diversos períodes de temps que la causa ha estat aturada per motius aliens als condemnats. La sentència és ferma, ja que les parts van renunciar a recórrer-la.

Els acusats, que tenen una relació de parentiu, van crear una immobiliària el febrer de 2007 que es dedicava a fer d'intermediària entre compradors i propietaris d'habitatges situats a la Costa Brava. L'activitat delictiva d'aquest cas va començar l'agost de 2009, segons apunta la Fiscalia. La primera de les víctimes va adreçar-se a la immobiliària perquè estava interessat a comprar una casa a Castell-Platja d'Aro que costava 465.000 euros. Per assegurar la compravenda, els acusats van fer-li firmar un contracte d'arres, és a dir, un acord previ per assegurar la compravenda d'un habitatge on s'hi inclou un pagament per avançat per part del comprador. Els acusats li havien ensenyat diverses vegades la casa, i finalment la víctima va abonar 46.500 euros per reservar-lo, però «els acusats, amb la intenció d'obtenir un benefici il·lícit, van apropiar-se dels diners» i no li van vendre la casa. La víctima, doncs, es va quedar sense casa i va perdre la bestreta.

La segona estafa es va produir el maig de 2010 utilitzant el mateix mètode. Les víctimes foren un matrimoni que volia comprar un habitatge per valor de 300.000 euros en una urbanització de Romanyà de la Selva, ubicada a Santa Cristina d'Aro.

Com ja havia succeït en el cas anterior, també van fer un pagament anticipat per reservar l'immoble, en aquest cas per una quantitat de 30.000 euros. La naturalesa del contracte en qüestió implicava que s'hi fes constar la data màxima fins que les parts podien esperar per firmar l'escriptura pública per formalitzar el contracte. En aquest cas, els condemnats van retornar 16.500 euros a la víctima un cop va haver transcorregut el temps límit per formalitzar la venda.

L'última estafa es va produir el 2011 i per un habitatge que la ?tercera víctima volia adquirir i que costava 2.000.000 d'euros. ?Situada en una urbanització de Calonge, la casa va ser reservada per la víctima mitjançant un ?contracte d'arres on li pertocava ?pagar 200.000 euros als acusats. Amb tot, no van vendre-li la casa i tampoc li van retornar l'anticipi.