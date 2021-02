Boris Johnson aixeca expectatives a la Costa Brava

«La gent té moltes ganes de viatjar i, quan ja es pugui tornar a fer, el moviment serà gran; el mercat britànic és molt important i des de l'anunci de Boris Johnson els nostres hotels de la Costa Brava han tingut un pic de vendes molt important», explica el Director de Revenue de Med Playa, Roger Calafell, que parlant concretament d'establiments com l'hotel Monterrey de Platja d'Aro o el Sant Eloi i l'Esmeraldas de Tossa de Mar, diu que l'increment de reserves de cara a la temporada d'estiu en els últims dies ha estat d'un 225%. Dilluns, en l'anunci del seu pla de desescalada, el primer ministre britànic va establir un full de ruta «prudent, però irreversible» que hauria de desembocar el retorn a la normalitat el 21 de juny i amb aquesta, és una data clau, la reobertura dels vols internacionals el 17 de maig. Un anunci que, de seguida, va provocar que milers de britànics comencessin a buscar destins de cara a l'estiu amb companyies com Ryanair o EasyJet , les costes espanyoles i portugueses o les illes gregues o Xipre com els destins més sol·licitats.

Ryanair ja ha confirmat que, de cara a l'estiu, l'aeroport de Girona-Costa Brava tindrà una trentena de rutes operatives i (mancats de bones notícies des de fa mesos) això, la progressiva arribada de les vacunes i les paraules del primer ministre britànic són una bona injecció de moral per al sector turístic gironí. «És una molt bona notícia, des del sector s'han rebut amb il·lusió i esperança l'anunci de Boris Johnson, segurament encara és aviat per tenir dades de reserves que ho corrobori, però està clar que hi ha ganes de viatjar i estem convençuts que aquest estiu serà millor que el de l'any passat», explica la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol que agrupa molts hotels, restaurants, locals d'oci i càmpings sobretot de la zona del Baix Empordà. Precisament des dels càmpings, un col·lectiu que a Girona té establiments de referència i molt valorats a Europa, es valora l'anunci de Boris Johnson com a «molt bona notícia per al sector». «Encara és massa aviat per comptabilitzar el seu impacte en les reserves, es podrà fer d'aquí a uns dies, però cal tenir en compte la gran importància del turisme internacional per als càmpings gironins», explica el president de l'associació que els agrupa, Miquel Gotanegra.

També, des de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), tot i remarcar que el turista britànic no és el seu principal client, es considera que «el retorn dels viatges internacionals al Regne Unit a partir del 17 de maig representa un bri d'esperança». En la mateixa línia que Lloberol, des del Grup Costa Brava Centre, o Gotanegra, des dels càmpings, la vicepresidenta d'ATA Esther Torrent apunta que «hauríem d'esperar uns dies per saber realment l'efecte d'aquest anunci en el nostre sector».

Menys dubtes sobre l'efecte del pla de desescalada revelat pel govern de Londres té Roger Calafell de Med Playa en els hotels de la cadena a localitats com Tossa, on el turisme britànic és molt important, o a Platja d'Aro. «En el total dels hotels de la cadena, després de l'anunci de Boris Johnson pel que fa als viatges a l'estranger dels britànics, l'increment de reserves ha estat d'un 415% i entre només els de la Costa Brava han estat d'un 215%», diu l'executiu d'una companyia Med Playa, que va ser fundada a finals de la dècada dels setanta a la Costa Brava i que ara també té establiments a Salou, Calella, Benalmádena o Bulgària i n'explota altres a les costes ?catalanes, valencianes i malaguenyes.

A la Costa Brava, el turisme britànic és important, però, en moltes localitats, encara ho és més el francès o d'altres nacionalitzats que arriben a Catalunya per carretera i, per això, tant des del Grup Costa Brava Centre com des de l'Associació d'Apartaments Turístics recorden la importància de la reobertura de la frontera de la Jonquera. «Seria molt important per nosaltres que la frontera s'obrís el més aviat possible, a França fan les vacances molt repartides per zones, i el mes d'abril és un bon moment per treballar», apunta Judit Lobera mentre que la vicepresidenta d'ATA, Esther Torrent, recorda que «estem molt pendents dels moviments que faci França en els propers dies per saber com es podran comportar els turistes francesos aquesta temporada, perquè aquest és un dels nostres principals clients; així com també els alemanys, holandesos, els belgues i els turistes procedents de la resta de països europeus».

Obrir fronteres aviat, avisar amb temps, perquè el que l que sí demana, amb vehemència, la gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol és que les mesures que es prenguin sigui anunciades amb previsió: «Avui mateix havien d'anunciar-ne i al final serà demà... Això passa molt sovint i no tenen en compte que un hotel no es pot posar en marxa amb la mateixa facilitat que s'omple una nevera».