Cornellà del Terri regula l'ús de l'energia fotovoltaica municipal

L'Ajuntament de Cornellà de Terri ha aprovat una ordenança fiscal que regula la taxa que haurà de pagar la ciutadania que vulgui utilitzar l'energia que generen les plaques fotovoltaiques municipals. De moment, els veïns tan sols podran fer servir la placa que hi ha a la teulada de l'escola Vall del Terri. Aquells qui visquin a menys de 500 metres, podran abastir-se amb l'energia que produeix l'escola. L'ordenança estableix que cada ciutadà haurà de pagar 77,98 euros a l'any per un kW. Aviat es farà una reunió amb tots els veïns per informar-los de tots els processos que cal seguir.