Exteriors diu que la COVID s'imposa a la reobertura de passos fronterers

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, va demanar ahir als pobles fronterers de l'Alt Empordà que aguantin «una mica més» abans de reobrir les fronteres amb l'Estat francès. A preguntes del senador gironí d'ERC Jordi Martí, González Laya va assegurar que entén els problemes que el tancament de fronteres suposa per a aquests municipis, però va recordar que la decisió es va prendre per la lluita antiterrorista i per la Covid. I, en aquest sentit, va assenyalar que la precaució a la qual els obliga la pandèmia «s'imposa per qualsevol altra consideració».

Després que, en la seva intervenció, Martí fes pal·lès el perjudici econòmic i social que causa en aquests petits municipis el tancament de les fronteres des del passat mes de gener, la titular d'Exteriors va lamentar la situació, que, segons va recordar, no només es produeix a l'Alt Empordà, sinó també a altres zones. Malgrat això, va assegurar que la prioritat ara mateix és acabar amb la pandèmia i, per tal, aquest fet s'imposa per damunt de qualsevol altre. «Primer guanyem la Covid i després obrim una discussió seriosa sobre com articulem aquests passos fronterers», va demanar.

El Govern francès va anunciar, el dia 11 de gener, el tancament de cinc passos fronterers secundaris que connecten l'Alt Empordà i la Cerdanya amb el territori francès. Es tracta del coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella, a l'Alt Empordà; el camí d'Aja, entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà, i la carretera de la Vinyola, entre Puigcerdà i Enveig.

El passat cap de setmana, el sector de l'hostaleria de l'Alt Empordà va denunciar el perjudici econòmic que això els suposa, especialment per als petits municipis que es troben a prop de la frontera. Es van queixar de manca d'informació i van reclamar al Govern espanyol poder saber fins quan s'allargarà aquesta situació.

A hores d'ara, però, el Govern francès no ha donat cap pista de quan es reobriran aquests camins, i el govern espanyol tampoc. Tot i això, Jordi Martí vol saber si «hi ha hagut algun tipus de coordinació» entre les dues administracions a l'hora d'adoptar aquestes mesures, que troba incongruents en un espai transfronterer que forma part de l'Espai Schengen, on està garantida la llibertat de circulació. També el diputat del PDeCAT al Congrés Sergi Miquel va entrar una bateria de preguntes per intentar aclarir la mateixa qüestió.