L'Ajuntament d'Olot destina 550.000 € en subvencions per a les entitats de la ciutat

En el ple ordinari del mes de febrer de l'Ajuntament d'Olot -celebrat ahir al matí- va aprovar les bases de diferents convocatòries de subvencions a entitats el municipi que, en total, sumen una inversió de 488.190 euros. A aquesta partida el consistori també afegeix la convocatòria d'ajuts per a activitats afectades per la covid-19, que suposa una suma de 61.000 euros més, anunciades ja la setmana passada i dirigides a empresaris del sector turístic, taxistes i marxants. Les noves ajudes dirigides a les entitats tenen per objectiu garantir i, sobretot, «continuar fomentant i potenciant» les activitats impulsades pel teixit associatiu de la ciutat.

Les ajudes van destinades a entitats que promoguin la inclusió i la cohesió social; fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals; les entitats veïnals, culturals, i d'activitats de l'educació en el lleure; entitats esportives, esportistes amateurs i activitats esportives; esportistes amateurs d'esports individuals d'elit que participen en els campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o als Jocs Olímpics, i entitats que treballen i organitzen activitats de promoció econòmica de la ciutat.

Més atencions al DinàmiG

El consistori també va informar que durant aquest mes de gener de 2021 s'ha incrementat un 50% el nombre d'atencions al Servei d'Emprenedoria de l'Àrea d'Empresa i Emprenedoria del DinàmiG respecte al mateix període de l'any anterior. Concretament, calculen s'han portat a terme una vintena d'atencions, el que suposa un increment del 43% respecte al mateix període de l'any anterior.

Segons el consistori, a diferència d'altres anys, més de la meitat de les persones ateses han estat emprenedores i emprenedors els que s'han interessat i dirigit a aquest servei per rebre assessorament per establir les bases del seu nou projecte empresarial. La majoria, vinculats amb l'àmbit dels serveis, el camp de l'enginyeria, el disseny o l'atenció a la ciutadania, a part del sector del comerç i la restauració En comparació, el passat gener de 2020, es van portar a terme 14 atencions a 14 persones que estaven interessades en la creació d'un nou negoci.