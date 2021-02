Tècnica contra el dolor lumbar. L'hospital d'Olot ha començat a practicar la rizòlisi, una nova tècnica quirúrgica que ajuda a reduir el dolor lumbar crònic. Es tracta d'un procediment poc invasiu que adorm el nervi per radiofreqüència i actua amb medicaments i altres tècniques com infiltracions o puncions. Aquest tractament alleuja el dolor lumbar per un període d'entre 6 i 18 mesos