El risc de rebrot creix a Girona i es dispara a la Cerdanya

El risc de rebrot, indicador de contagi que avalua el creixement d'una epidèmia a través dels possibles nous casos diagnosticables els propers catorze dies, està tornant a anar a l'alça a la Regió Sanitària de Girona. Ahir, l'índex va pujar per segon dia consecutiu i es va situar en un valor de 264 punts, vuit més que el dia anterior.

Respecte a les comarques que formen part de la regió, la que està en pitjor situació és la Garrotxa, on l'índex supera els 600 punts. Tot i que setmanes enrere havia arribat a superar els 1.000 i, per tant, el creixement del contagi ha minvat, la xifra continua sent molt elevada. Cal tenir present que darrerament s'ha fet un cribratge als centres educatius després del fort augment de positius que s'hi haviadetectat. També és destacable la incidència de la variant britànica a la comarca.

Seguidament, l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany es troben en situació de «risc molt alt», segons el paràmetre de salut, ja que l'índex de rebrot se situa entre els 251 i els 500 punts. Concretament, la comarca més afectada és el Pla de l'Estany (398), seguida del Gironès (385), l'Alt Empordà (271) i el Baix Empordà (254). Respecte a fa un mes, en plena tercera onada, l'índex del Gironès era semblant al d'ara, en canvi el de les altres comarques era molt més elevat.

Tant la Selva com el Ripollès es troben en «risc alt» ja que l'índex se situa entre els 101 i 250 punts. A la Selva és de 160 i al Ripollès, de 114. Fa un mes, l'índex del Ripollès multiplicava gairebé per sis l'indicador actual i és que la comarca encara estava sortint de la crisi epidemiològica que va obligar el Govern a confinar-la, juntament amb la Cerdanya, per evitar la propagació del contagi.

No hi ha cap comarca gironina que es trobi per sota del risc alt.

D'altra banda, si analitzem Girona com a província i no com a regió sanitària, la Cerdanya és la comarca clarament més afectada. És la segona de Catalunya amb el risc més elevat i ja frega els 1.000 punts (972). Fa un mes, la comarca també s'estava recuperant de la crisi epidemiològica, així com el Ripollès, i l'índex de rebrot era de 585 punts. Malgrat tot, en comptes de millorar com ha passat a la comarca veïna, la incidència està empitjorant. A més , la velocitat de propagació del virus és la més alta de Catalunya, amb una taxa de 2,67. Això vol dir que cada cent infectats en contagien uns 267 de mitjana. De moment Salut no ha especificat l'afectació de la variant britànica a la Cerdanya.

On sí que està incidint aquesta variant és a la Vall d'Aran. La comarca està vivint un dels pitjors moments de la pandèmia, amb indicadors molt negatius com el risc de rebrot, que ja sobrepassa els 2.000 punts (2.040).

D'altra banda, el Priorat és l'única comarca catalana que té el risc baix. La majoria encara el tenen alt i encara hi ha un percentatge molt elevat que el té molt alt.

Dades actualitzades

Respecte a les dades d'ahir, Girona va sumar quatre morts més per coronavirus i 216 casos, un 32% més que el dia anterior. Els indicadors de contagi van tornar a pujar, així com els ingressats a l'UCI, que ja arriben a 58. Per altra banda, el nombre d'hospitalitzats està a punt de baixar del llindar de 200.

Respecte a les dades de Catalunya, ahir es va produir un fort descens de la pressió assistencial. El nombre d'ingressats va baixar en 96 pacients i el de crítics, en divuit persones menys. El nombre de positius va tornar a fregar els 2.000 i els indicadors de contagi van pujar lleugerament. La incidència de positius dels darrers catorze dies també va augmentar. Per altra banda, la taxa de positivitat va a la baixa.

Finalment, Espanya va tornar a sumar menys de 10.000 casos i menys de 400 defuncions per coronavirus en només un dia. A més, la incidència de casos dels darrers catorze dies ja està en 206, tot i que encara hi ha algunes comunitats autònomes que encara tenen la incidència per sobre de 250 positius són Madrid (321), el País Basc (263) i les dues ciutats autònomes.

D'altra banda, les que tenen la incidència més baixa són Navarra (145), Castella-la Manxa (135) i Múrcia (121).