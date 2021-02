Argimon confia que els pacients crítics es redueixin en els propers dies

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va admetre que podrien pujar els casos arran d'aquesta petita flexibilització de les mesures a partir de dilluns perquè implica més interacció però va insistir que cal «donar aire» a alguns sectors.

Argimon va remarcar que ara mateix les dades epidemiològiques estan estables, amb una Rt al voltant d'1. Va dir que hi ha un cert estancament amb una baixada «molt i molt lenta» –en les dades de dijous, una baixada del -0,21%-. Si se segueix aquesta tendència, Argimon confia que els propers dies comencin a reduir les persones a la UCI, així com els ingressats a planta. Amb tot, va remarcar que hi ha un volum molt gran de llits ocupats i una infecció per setmana també elevada –amb uns 10.000 infectats per setmana-, de manera que va cridara la prudència.

En un sentit similar es va expressar Vergés, que va alertar que si ara hi hagués un repunt de casos creixerien molt els ingressos a crítics amb una base de partida ja alta. Això, segons va advertir, implicaria la desprogramació de molta activitat no relacionada amb el coronavirus.

Impacte de la variant britànica

Argimon també es va referir a la presència de la variant britànica, que en les darreres setmanes ha anat guanyant en importància respecte al còmput total de casos. De fet, el secretari de Salut Pública va advertir que en els propers 10 o 15 dies ja serà la variant predominant. En ser preguntat per si es contemplen canvis en les mesures per fer front a aquesta variant, com un possible allargament de les quarantenes de 10 a 14 dies per dificultar els contagis, va dir que els tècnics ho estan estudiant perquè més enllà de la idoneïtat d'acord amb l'epidèmia també cal tenir en compte si seria efectiu i si hi hauria compliment